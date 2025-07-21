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未婚長者死亡在世弟弟繼承 已故哥的兒子訴請另選遺產管理人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

未婚的林姓男子死亡後，五個兄弟中唯一在世的弟弟成為遺產繼承人。已故哥哥的兒子（林男的姪子）主張曾扶養林男，訴請判決叔叔繼承權不存在。被告反稱姪子曾盜領死者存款，不是扶養人，反被扶養。法官審理後，以原告未舉證被告有重大虐待事證，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，原告指林姓男子有8名兄弟姊妹，林男因小時候因出車禍心智不足，他的父親因此決定將所有資產由林男繼承，供日後生活所需，但被告（原告的叔叔）違背父親意願，侵占林男生前土地資產、騙取土地徵收款，並在林男入住加護病房時，利用親權簽署放棄急救同意書企圖加害。

告訴人說，林男的弟弟在林男生前即分割名下土地資產，質押借款，且未照顧、扶養林男。為求脫罪，免除歸還林男土地徵收款責任，還教唆也在世的兩姊妹拋棄繼承，成為唯一繼承人。

原告稱，他雖然不是法定繼承人，但是扶養人，是與林男同財共居50年的家人，所以要依民法主張林男的弟弟繼承權不存在，並選任社會公正人士為林男的遺產管理人。

林男的弟弟答辯，他的哥哥（被繼承人）生前身體很好，也能工作賺錢、投保勞保，並非提告人的父親（被告的另一名哥哥）一家人在扶養。林男存很多錢，也不需要告訴人扶養。林男的錢都存在銀行，直到住院才被原告盗領。

林男的弟弟說，如果原告主張祖父（被告之父）曾將所有資產交由林男繼承，為何存款存到原告的友人帳戶？他的哥哥、原告之父還為此自盡，相關存摺都在原告父親的住處，原告竟還誣告他並查帳。有判決書、不起訴處分書證明，原告曾盗領被繼承人存款，並曾有侵占、處分被被承人名下財產意圖、詐領被繼承人的錢。

林男的弟弟說，原告尚有侵占被繼承人遺產300多萬元未歸還，原告的母親也曾拿被繼承人的存款買股票。兩造因被繼承人的財產有多起民事、刑事案件，已使他精神受創。他是合法繼承人，原告並非扶養人，原告反而被他的哥哥（被繼承人）扶養，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官查出，林男去年9月間死亡，林父在1971年12月間死亡，林母在1972年3月間死亡。林男共8名手足，在林男死亡時，僅被告和兩名姊姊活著，兩名姊姊拋棄繼承權，被告成為林男唯一繼承人。

法官說，原告的父親也是林男的哥哥，在2016年8月間死亡，早於林男，故非繼承人，所以原告也非繼承人，因為無私法上利害關係，所以被告繼承權是否存在與原告無涉。原告主張是扶養人，故有受確認判決的法律上利益，但原告又在陳報狀中載明，已向被告聲請返還代墊扶養費，堪認被告是否喪失繼承權，無礙原告行使法律權利。

法官指出，繼承人除對被繼承人有重大虐待或侮辱情事，尚須經被繼承人表示不得繼承，才會喪失繼承權。若無喪失繼承權法定事由，任何人包括被繼承人，均不得剝奪繼承地位。當事人主張有利於己事實有舉證責任，原告對自己主張事實如無充足舉證，自無法被採信。

法官說，遍觀卷內原告所提證據，並無被告對於林男有何重大虐待或侮辱情事具體事證，原告也未提出經林男表示，被告不得繼承相關證據，主張被告對林男喪失繼承權難認有據，應予駁回。

未婚的林姓男子死亡後，唯一在世的弟弟成為遺產繼承人。已故哥哥的兒子（林男的姪子）主張曾扶養林男，訴請判決叔叔繼承權不存在，基隆地院審理後駁回告訴。全案可上訴。本報資料照
未婚的林姓男子死亡後，唯一在世的弟弟成為遺產繼承人。已故哥哥的兒子（林男的姪子）主張曾扶養林男，訴請判決叔叔繼承權不存在，基隆地院審理後駁回告訴。全案可上訴。本報資料照

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