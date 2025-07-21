假交易向銀行詐貸逾3億元 成衣公司老闆、會計被訴
台北市1家紡織及成衣製造公司陳姓負責人及陳姓女會計為了公司營運周轉，涉嫌偽造交易向5家銀行詐貸新台幣3億餘元。台北地檢署今天依違反銀行法等罪起訴陳男及陳姓女會計。
檢方指出，陳男為了支應公司營運周轉，自民國105年至109年間以購料周轉、營運周轉及開立國內信用狀等授信科目為由，分別與5家銀行簽立授信合約。
陳男涉嫌指示陳姓女會計製作公司向原料公司購買毛料的不實買賣合約，以及與貨運公司的不實運送單據，分別向5家銀行以填具國內信用狀申請書或以出貨後融資方式，辦理動撥核貸額度，詐領金額共計3億225萬餘元。
台北地檢署今天依違反銀行法、商業會計法、刑法詐欺取財、偽造文書等罪起訴陳男及陳女。由於陳男、陳女所申請動撥貸款的銀行均已清償，沒有犯罪所得，所以不聲請宣告沒收。
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