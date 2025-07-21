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泰山聲請查封資產未果 將對街口金科公司提刑事告訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

泰山公司對街口金科公司提起返還36億元訴訟，台北地院裁定泰山准予假執行，司法事務官日前前往街口金科查封未果，已依泰山聲請命街口金科陳報一年內財產狀況，不排除管收胡亦嘉，泰山將研擬另採取提出刑事告訴等程序，確保股東權益。

本月10日下午，法院依泰山所請前往長安東路街口金科公司進行查封，所有員工遭緊急通知撤離。街口金科100%子公司街口電支公司總經理范庭甄聲稱，街口金科無實際業務、亦無員工，只是控股公司，7樓所有動產均屬街口電支公司所有，致當日執行程序毫無所獲。

泰山質疑，街口金科實收資本額27億元，2023年5月又收取泰山支付36億元投資款，依國稅局函覆街口金科2024年所得清單，銀行帳戶尚有存款，對多家公司亦有借款利息；如果街口金科公司確無實際業務、亦無員工，則應無營運需要資金，公司銀行帳戶應有鉅額存款，但目前查知帳戶幾乎歸零。

尤其，街口金科公司原持有瑞興銀行高達9.6%之股份，2025年4月15日將該等持股全數轉給街口網路金科公司，以瑞興銀當日股價12.5元估算，街口金科公司收取至少4億元價款；然而泰山5月下旬聲請查封街口金科銀行帳戶卻幾無所獲，顯有隱匿情形。

街口金科當初宣稱出售街口支付4成股權予泰山公司時，胡亦嘉承諾以街口金科公司上市櫃為目標，不過，去年9月收購實收資本額僅100萬元的「艾士盟國際有限公司」更名為「街口網路金科公司」，並在短短半年內，將街口網路金科公司之實收資本額從100萬元，急遽擴增至9億元。

街口網路金科公司更於6月收購京城證券的股份，將街口金科持有之瑞興銀行股票移轉給街口網路金科，街口金科之資產疑被有計畫地移轉，將導致泰山的36億元投資款求償無門。

街口金融科技董事長胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片
街口金融科技董事長胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片

網路 帳戶 利息 資產 財產 泰山 街口支付

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