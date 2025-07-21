泰山聲請查封資產未果 將對街口金科公司提刑事告訴

關於子女，過去常有句俗話稱「養兒防老」，但或許「養老防兒」可能對長者們更重要。台中一對陳姓老夫婦育有2女1子，其中並未結婚生子的小女兒幾年前因病過世，原本繼承人應該是父母，但長女圖謀妹妹遺產，竟聯手弟弟向父母隱瞞妹妹死訊，並夥同兒子展開奪產計畫。 他們除了以詐騙方式讓老父母失去繼承權，由長女單獨繼承妹妹的房屋與25萬元股票外，還以過世妹妹的名義，陸續詐騙父母250餘萬元。小女兒死訊隱瞞1年多後，陳姓老夫婦才知道，老母哀痛月餘過世，而老父則不甘子女及外孫竟聯手欺騙自己，向法院提告要討回自己的繼承權。本周聯合報數位版法律快譯通專欄，將為讀者詳解全案真相，老父是如何打贏官司，歡迎訂閱分享。

2025-07-21 10:30