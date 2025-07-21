酒駕撞死移工躲回家中2小時 判刑8年6月定讞

男子熊克衡酒後駕車撞死站在路旁聊天的泰籍彭姓移工，躲家中2小時被警方逮獲，最高法院認為，熊令被害人枉送性命又逃逸，主觀惡性與客觀犯行重大，依駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸等罪判刑8年6月定讞。

2023年3月9日晚間，熊酒後開車沿桃園市新屋區中山東路2段由西往東行駛，行至桃園市一處路口撞擊站在路旁的彭姓被害人，致彭頭、胸部受鈍挫傷、肋骨骨折、氣血胸、呼吸衰竭等傷勢，送醫前不治。

熊致人於死後，並未停留現場查看，也未對傷者施以必要的救護或向警察機關報案，駕車返回住處，警方到達事故現場處理，9日晚上逮捕熊，測得吐氣酒精濃度為每公升0.48毫克。

法院歷審認為，熊肇事致人於死卻逃逸，經警方調閱監視畫面循線才查獲，熊的犯罪行為已被發覺，無從適用刑法減刑規定；熊酒後執意駕駛車輛上路，令被害人枉送性命，也無情堪憫恕或情輕法重之處，判他有期徒刑8年6月，熊上訴，由最高法院駁回。

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