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蛋洗民進黨中央黨部黨徽 2男錄影po網遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台灣民眾黨昨在台北市中正區北平東路舉辦反惡罷集會活動，事後有民眾上傳自己潛入一旁民進黨中央黨部「蛋洗黨徽」的影片，引發關注，警方獲報追查，昨深夜、今凌晨分別將涉案李男、洪男查緝到案，依法送辦。

警方調查，台灣民眾黨7月20日下午在北平東路上、民進黨中央黨部大樓外，舉辦「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動 ，活動傍晚結束後，有民眾在網路社群平台上傳闖入民進黨中央黨部連續朝黨徽砸蛋的影片，引發關注。

台北市警方獲悉後展開追查，並聯繫民進黨中央黨部配合調查，透過監視器畫面鎖定40歲李男、65歲洪男身分，分別於昨深夜11時許、今凌晨1時許循線將2人查緝到案。

據悉，2人到案坦承犯行，稱彼此原本就因相同政治信仰、參加政治活動認識，近期對於政府、政治時事感到不滿，昨午參加完集會活動後，李男向洪男提議砸蛋行動，請求洪男在旁協助錄影，洪男即答應配合。

警方表示，全案詢後依侵入住宅、恐嚇、毀損等罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦，呼籲民眾理性倡議，切勿以身試法。

台北市警方獲悉後展開追查，並聯繫民進黨中央黨部配合調查，透過監視器畫面鎖定40歲李男、65歲洪男身分，分別於昨深夜11時許、今凌晨1時許循線將2人查緝到案。記者李隆揆／翻攝
台北市警方獲悉後展開追查，並聯繫民進黨中央黨部配合調查，透過監視器畫面鎖定40歲李男、65歲洪男身分，分別於昨深夜11時許、今凌晨1時許循線將2人查緝到案。記者李隆揆／翻攝

上傳 民進黨 監視器 台灣民眾黨

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