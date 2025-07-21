民進黨中央黨部遭扔雞蛋 北市警逮2人送辦

民進黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片 台北市政府警察局中正第一分局今天表示，民主進步黨中央黨部昨天晚間6時23分遭2名男子丟擲雞蛋案，逮捕40歲李姓男子及65歲洪姓男子到案，依侵入住宅等罪嫌函送北檢偵辦。

民進黨發言人卓冠廷昨天說，台灣民眾黨在民進黨中央黨部樓下辦活動後，有民眾搭電梯上樓於民進黨辦公室外招牌丟雞蛋，已完成蒐證、報警處理，後續將與律師討論，依法律究責，絕不寬貸。

中正一分局發布新聞資料表示，獲報後指派專人調閱影像偵辦，經擴大調閱監視器畫面，掌握李姓及洪姓男子涉案，後續於昨天深夜11時許及今天凌晨1時許到案，2人坦承犯行。

根據了解，2人警詢時初步供稱由李姓男子丟雞蛋、洪姓男子拍攝，是參加大樓外活動結束後才上樓，並提及不滿政府才有相關作為。

警詢後依侵入住宅、恐嚇與毀棄損害等罪嫌將2人函送台灣台北地方檢察署偵辦。