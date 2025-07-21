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房客屋內死亡成凶宅！新竹房東怒房價跌提告 法院這樣駁回

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣一名朱姓女子將房屋出租給葉姓女子使用，期間葉女的兒子在屋內非自然死亡。朱女認為該屋因此成為「凶宅」，導致房屋價值下跌3成，遂向葉女請求損害賠償204萬元。新竹地方法院審理後認為，該屋並無實體損壞，且無法律依據認定凶宅價值減損需由房客負擔，最終判決駁回朱女的請求。

朱姓房東指出，葉姓女子承租其位於新竹縣的房屋，並與其兒子及鄭姓男子同住，租約中由鄭男擔任連帶保證人。不料，葉女兒子於去年5月在屋內身亡，導致該處住宅成為「非自然身故事件」現場，俗稱「凶宅」。使房屋交易價值減損，日後難以出租或出售，依據實價登錄價格，房屋約值680萬元，因成為凶宅致交易價格至少減少3成，亦即損害為204萬元。

法官認為，房屋雖因發生自殺事件，依一般人對凶宅之主觀認知仍存有嫌惡、畏懼心理，固將使該不動產在市場交易價值上有所減損，而房屋並未因自殺事件實際上發生外觀形體毀損滅失、實體破壞或功能減損喪失，並不影響所有權人占有使用該屋，原告所有權行使未受限制，房屋所有權未受侵害。故房東請求房客賠償房屋交易價值減損、連帶保證人負連帶賠償責任，於法尚屬無憑，不應准許。

法官審酌葉女兒子主觀上係出於殘害自己生命，難認其於自殺時，尚可顧及認知或預見房屋將成為凶宅，因此也不構成侵權行為，最後判決駁回全案。

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新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

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