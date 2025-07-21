日行燈誤認霧燈！警烏龍開罰1200 車主傻眼：難道把燈砸爛？

台北市甘姓男子將汽車借給母親駕駛，經檢舉被警方舉發不依規定使用霧燈，處罰1200元；他申訴指僅亮日行燈卻被誤認為霧燈，警察烏龍舉發。北市內湖警分局表示，因車燈位置相近誤認，已函文監理機關認定，若確認是日行燈將建議撤銷舉發，已檢討流程避免誤判。

甘姓男子說，母親今年5月23日上午7時許開車經北市內湖區瑞湖街，被民眾錄影檢舉不依規定使用霧燈，內湖分局文德派出所認定不依規定使用霧燈，依道路交通管理處罰條例舉發，開罰1200元。

「難道要把日行燈砸爛才不會被開單嗎？」他提出車主手冊及民眾檢舉所附影像說明，該車頭燈下方內側是日行燈，外側才是霧燈，母親駕車時未開霧燈，僅日行燈亮起，收到交通違規通知單傻眼。

他說，提出申訴很麻煩，一度心想乾脆繳錢了事，後來透過市議員李明賢協助申訴；他上網搜尋發現，不少人因日行燈被誤認為霧燈遭舉發違規，警察應加強審核機制。

內湖分局表示，檢視車主手冊，發現因日行燈、霧燈位置相近而誤認，本月13日已函文監理機關認定，若函復是日行燈，將建議裁決機關撤銷舉發；未來遇此類違規檢舉案件，若初認有爭議，暫不發給派出所，由分局交通組函詢監理機關認定，民眾如對交通違規通知單舉發內容不服，可提出申訴。

交通官警說，車款多樣，車燈位置不一，警方不易認定，也不是所有車主手冊都能上網查詢，建議監理機關整理「範例」，供警方查詢減少誤判。

依道交條例第42條，不依規定使用燈光，處1200以上3600元以下罰鍰。警方表示，北市交通警察大隊收到民眾檢舉交通違規，會轉給各分局，再由交通組發給各派出所，員警初審後經交通組複審，舉發或不舉發。