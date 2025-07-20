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周玉蔻聲請二審4法官迴避 法院認無理裁定駁回

中央社／ 台北20日電

周玉蔻。聯合報系資料照
周玉蔻。聯合報系資料照
媒體人周玉蔻涉指示媒體「放言」報導某董事長疑有緋聞，一審無罪，現由二審審理。周女以曾評論法官為由，聲請二審的4名法官迴避，高院日前認聲請無理由，裁定駁回，可抗告。

全案起於，周玉蔻被控指示媒體「放言」報導東元時任董事長邱純枝與東元集團會長黃茂雄疑有緋聞，檢方依加重誹謗罪起訴。一審台北地方法院認定罪證不足，判決無罪。

檢方不服一審判決，提起上訴，二審由台灣高等法院的刑事第23庭法官審理，受命法官為雷淑雯。

周玉蔻主張，她為媒體「放言」的負責人，曾經刊登網路新聞，針對高虹安貪污案裁定停審、聲請釋憲及承辦法官郭豫珍進行評論，恐怕造成受評論者心生極度不悅、不快，而郭豫珍為台灣高等法院刑事第23庭成員，足認執行本案審判職務有偏頗之虞，聲請刑事第23庭的法官雷淑雯、郭豫珍等4名法官迴避，不應審理她的案件。

本件聲請迴避案，由台灣高等法院另庭法官組成合議庭進行審理，日前裁定駁回，可抗告。

裁定指出，當代社會網際網路發達，倘若被告得以藉此聲請法官迴避，將如同容許傳統媒體、網路媒體或自媒體工作者處理涉己案件時，以此方式達到自行選擇法官審理涉己案件之目的。

裁定提及，周玉蔻或「放言」所刊登的相關文字或內容評論高虹安案件停審並釋憲，文中所指的法官郭豫珍並非本案（加重誹謗案）承辦法官，也不是參與審理本案的陪席法官或審判長。

高院指出，周玉蔻並沒有釋明，也沒有提出具體事證，本件應僅是周玉蔻主觀質疑法官審案有可能偏頗，因此難以作為准許聲請法官迴避的依據，本件聲請無理由，予以駁回，可抗告。

網路媒體 周玉蔻 台灣高等法院

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