人行道小跑摔倒討10萬國賠 法官看完畫面後打他臉

葛姓男子去年初在高雄鹽埕區大勇路、必信街口奔跑時摔倒，他質疑人行道路面不平，氣得向高雄市政府養工處提告，要求國賠10萬元，但簡易庭法官檢視現場監視器畫面，發現葛男奔跑非常穩健，也未發現異物，判他敗訴，葛上訴也被駁回，還要給付2250元訴訟費用。

判決指出，葛男去年在大勇路、必信街口奔跑，摔倒後質疑養工處有疏失，要求國賠十萬元，高雄地院簡易庭審理時，法官僅說明葛男當時跑動非常穩健，且跌倒處未發現異物、路面有何不平穩等現象，以不到一百字判決，駁回葛男請求。

葛男不服再上訴，主張他都沒看過現場畫面，直到簡易庭辯論終結時，才透過閱卷看到現場監視器畫面，並積極找尋專家協助鑑定，找到他在高雄市鹽埕區大勇路與必信街口人行道跌倒受傷的事實真相。