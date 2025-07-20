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龜山啤酒搖滾節嗨翻！音樂派對滿滿人潮 警宣導防酒駕

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

一年一度備受矚目的「High2025龜山啤酒搖滾音樂節」昨在桃園酒廠熱力登場，現場人潮熱絡、氣氛嗨翻天，為強化民眾交通安全意識，桃園市警局龜山分局特別結合活動辦理交通安全宣導，藉由音樂盛會匯聚人潮的機會，深入推廣「拒絕酒駕、平安回家」的重要觀念。

今年龜山啤酒搖滾音樂節由桃園市龜山區公所首度主導，結合青年局、婦幼局、原民局等多個局處資源，打造年度派對盛典。活動融合音樂、啤酒、美食市集、泡泡水戰、手作DIY、創意比賽與聯誼互動等九大主題亮點，現場邀請人氣樂團「芒果醬」、「麋先生」，以及金曲入圍的「美秀集團」與「動力火車」等輪番演出，吸引眾多民眾參與。

為灌輸民眾正確觀念，龜山警方昨於現場安排宣導活動，以「防制酒後駕車」為核心主題，安排專業警員向民眾說明酒駕危害與相關罰則外，也設計多項互動遊戲與體驗關卡，例如模擬酒醉狀態的感應眼鏡體驗、交通安全問答挑戰等，讓參與民眾在趣味互動中理解酒駕行為對自身與他人的潛在風險；同時活動現場設有宣導攤位，提供多款兼具實用與教育意義的交通安全宣導品，吸引大批民眾踴躍索取，場面熱絡溫馨。

龜山分局長張鶴瓊表示，防制酒駕為目前交通執法的重中之重，統計今年至今龜山區酒駕肇事案件已較去年同期減少6件，降幅達17％，顯示警方持續宣導與取締已逐漸發揮效果。除了酒駕防制外，針對行人安全與噪音改裝車輛違規行為，警方也持續加強執法，期盼透過多管齊下的作為，打造行人友善、居民安心的優質交通環境。

龜山分局呼籲，酒後駕車不僅違法，更可能造成無可挽回的傷害，「聚會可以High，安全不能擺一邊」，民眾如有飲酒情形，請務必使用大眾運輸、指定駕駛或代駕服務，以實際行動守護自己與他人的生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

龜山警方藉由音樂盛會深入推廣「拒絕酒駕、平安回家」的重要觀念。記者周嘉茹／翻攝
龜山警方藉由音樂盛會深入推廣「拒絕酒駕、平安回家」的重要觀念。記者周嘉茹／翻攝
強化民眾交通安全意識，桃園市警局龜山分局結合活動辦理交通安全宣導。記者周嘉茹／翻攝
強化民眾交通安全意識，桃園市警局龜山分局結合活動辦理交通安全宣導。記者周嘉茹／翻攝
一年一度備受矚目的「High2025龜山啤酒搖滾音樂節」昨在桃園酒廠熱力登場。記者周嘉茹／翻攝
一年一度備受矚目的「High2025龜山啤酒搖滾音樂節」昨在桃園酒廠熱力登場。記者周嘉茹／翻攝

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