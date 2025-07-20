台南受災戶自找業者修繕遭騙19萬 學甲警屏東恆春逮獲嫌犯
台南各地區因遭受丹娜絲颱風重創，許多受災戶正忙著修繕自家被吹掀的住宅屋頂，但卻有詐騙集團盯上「災難財」，誆騙詐取受災戶屋頂修理費19萬元，學甲警方獲報連夜查緝，昨晚在屏東恆春逮獲涉案的周姓男子，全案詢後將移送地檢署偵辦。
據了解，陳姓受災戶因家中屋頂被颱風吹毀、嚴重漏水，想找工班、工程行修繕卻因近期爆單缺工無法接單，陳姓受災戶只好自行上網找人維修，15日一名自稱工程行老闆的周男找上門，原開價20萬，經商議後開價19萬，陳姓受災戶當場付現，雙方約定18日施工，孰料周男卻失聯，才讓陳姓受災戶驚覺遭騙。
學甲警方獲報後，立即與刑大、台中市政府警察局、南投縣政府警察局、屏東縣政府警察局等單位共組專案小組追查，鎖定31歲周姓男子設有嫌疑，且疑是通緝犯，以車追人，然而周男逃逸過程中企圖以手機關機、更換逃亡車輛及晝伏夜出等方式擺脫警方追查，專案小組昨晚仍在屏東恆春將周男逮捕歸案，全案於詢後移送地檢署偵辦。
學甲警方呼籲，居家修繕請慎選廠商，遇有來路不明廠商在未完工前要求支付鉅額款項時，即有可能是詐騙應小心防範，小心求證仍為防詐之不二法門；若民眾遭到相同犯嫌或相類似手法詐騙也請盡速向當地警方報案。
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