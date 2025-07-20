基隆科技執法上半年開5萬張罰單 忠一左轉孝四路竟占了4成

基隆市26處科技執法設備，上半年共舉發近5萬件違規，超過四成集中在忠一路，多數為左轉孝四路時違規行駛。民代質疑交通動線規畫不當，交通處已將左、中線間的雙白線，改成實虛線。警方說，現在中線可駛入左線，但若從中線左轉，仍會收到罰單。

基隆市目前設置26科技執法設備，輔助警力取締違規，維持交通安全和秩序。市警局交通警察隊統計，今年1至6月共舉發交通違規4萬8309件，前3名路口分別為忠一路與孝四路口2萬0891件，孝東路、深溪路口與深澳坑路口5793件，義二路2巷與信一路、義二路口4944件。

忠一路在臨近忠四路口有3線車道，原先車道間都是畫設雙白線，限制左線左轉孝四路，中線直行，右線右轉港西街。警方分析忠一路科技執法取締案件，發現過半都是「轉彎或變換車道不依標誌標線號誌指示」，也就是從中線跨越雙白線駛入內線，或是從中線左轉孝四路。

警方接獲民意代表反映民怨，指忠一路左轉孝四路火車站南站車流量大，限制只能行駛左側車道是強人所難。今年3月道安會議時，青年委員會代表也提出這個問題，建議改善。

警方今年4月9日邀市府交通處、工務處、仁愛區公所、議員和里長會勘時，曾討論中線直行車道是否改為直行左轉車道，但因考量路口時相複雜，改成直行左轉車道，可能影響直行車流而未採行。

最後提出的改善措施，包括在忠一路、孝二路口，增設「標誌」提前告知前方車道配置，提醒用路人依行車方向行駛正確車道。忠一路左側與中間車道間，原本畫設雙邊禁止變換車道的雙白線，也決定調整成單邊禁止變換車道線的實虛線，讓駕駛人可由中間車道切入左側車道，降低違規情事發生。

基市警局交通隊表示，在雙白線還沒改成實虛線前，科技執法偵測忠一路左轉孝四路違規樣態，主要分跨越雙白線、直行車道（中線）左轉彎兩種，分別舉發違反道路交通管理處罰條例第48條第2項、第4項，處600元以上，1800元以下罰鍰。