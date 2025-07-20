北市爆「幽靈紅線」冤案 2年475張罰單白開了？

北市街頭隱藏「幽靈紅線」，有民眾私繪紅線，警方以為是市府所畫，2年內在37處開出475件違停在私繪紅線的罰單。議員批執法漏洞，怎以他人違規私繪來開罰「違停者」？交工處說，將發文通知警方私繪處，避免誤開單。

交工處2023年6月至今年6月陸續塗銷37處私繪紅線，期間警方告發累計475件。其中9件申訴，4件撤銷罰單涉及私繪紅線疑義，警方經交工處確認再函請權責機關撤單，其餘5件不屬私繪地點或私繪紅黃線問題而未撤單，民眾反映如僅車頭、車輪等一小部分壓到紅線應不構成違規，但實際上，只要車體壓到紅線即是違規。

議員侯漢廷說，民眾陳情停車當下難以分辨紅線的真偽而遭開單。這些「紅線」何時私繪無人知曉，3大熱點為信義區吳興街220巷37弄巷189件、北投區三合街一段82巷152件、士林區士東路91巷40弄71件，開單件數年均137件，占比超過8成6，成為冤案重災區。

侯漢廷批，這是「形式合法、實質不公」的荒謬案例，警方執法是見線即開單，但交工處塗銷紀錄未通知警方，兩者間資訊斷鏈，讓民眾承擔源於他人違規的後果，有違程序正義，也反映出整體制度在處理錯誤開罰時，缺乏有效補正機制的結構性問題。他要求市府建立跨局處通報與撤單機制。

交工處工程隊隊長王耀鐸觀察，私繪地點多為巷弄內，因受限道路寬度，有些民眾私繪紅線是為了不讓路邊停車影響自家車通行進出，且有別於交工處都以路線漆等方式，私繪者多以油漆去畫。

王耀鐸坦言，無法主動發現哪裡有私繪紅線，民眾通報後，交工處前往確認若屬實，會派員塗銷。通報者通常是附近住戶，只要生活區域有風吹草動，他們會察覺有異，例如以往沒線但突然有線，他們不清楚是私繪或市府新畫線，便透過1999等方式反映，交工處經查會回覆結果。

交大執法組長黃建盛回應，第一線員警只要接獲民眾或其他管道反映，紅黃線有私繪疑義，就會主動向交工處查證，並請交工處依權責塗銷；警方過往舉發私繪紅線的違規者時，都未接獲通知這些地點是私繪處。王耀鐸說，交工處已與警方協調，未來民眾通報疑似私繪，確認後，除回覆民眾，也會一併發文警方，避免誤開單。