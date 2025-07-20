北市中正一2警讓拘留人犯「簡單吃」 浮報金額買衛生紙...降級改敘

台北市警中正一分局吳姓警員、江姓警務佐從超市購買便宜的食物給被拘留的人犯當三餐，再向小吃店索取空白的免用統一發票收據，製作不實的被拘留（候詢）人伙食費清冊，向分局會計室申請核銷，結餘款拿來買拘留所的衛生紙、清潔用品。台北市政府認為兩人嚴重害警察機關信譽及形象，移送懲戒，懲戒法院判二人各降一級改敘。

刑事部分，台北地檢署依行使公務員登載不實公文書罪起訴吳、江，台北地方法院因二人在準備程序時自白犯罪，法官認為已知警惕、應不會再犯，判二人各1年徒刑，併宣告緩刑3年，支付公庫6萬元。

吳姓警員自2005年7月起就在中正一分局偵查隊任職，擔任拘留所警衛，江姓警務佐則於2019年7月到職，二人負責在押拘留人犯戒護和伙食供膳。

2020年2月起至2022年9月底，江先前往超市購買冷凍食品、罐裝飲料當拘留人犯的早餐，午、晚餐另購便當，吳再以每份早餐40元、便當80元乘算的總價填入空白的小吃店收據，向會計室申請核銷2萬6760元人犯伙食費。2022年10月至2023年4月間因拘留人犯早餐費調高為每人50元，兩人仍如法炮製，共申請核銷6900元。

分局察覺有異，報請北檢偵辦。原本檢舉指二名員警涉犯貪汙治罪條例「利用職務上之機會詐取財物罪」，但檢察官認為吳姓警員核銷的人犯伙食費匯入他銀行帳戶後，吳就領出、放在拘留所公文櫃抽屜，當作買清潔用品之用，沒有「將公款挪為私用涉及貪瀆」，此部分北檢不起訴，僅依行使公務員登載不實公文書罪起訴。

北院認為二人的行為影響市警局管理人犯伙食費核銷正確性，依法判刑懲儆，考量他們沒有前科，給予緩刑。