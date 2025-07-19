他想與女友在外租屋同居 當鋪借款「年利率97%」這理由判無罪

陳姓男子2年多前以機車為擔保，向當鋪林姓業務員借8萬元，年利率97%，原車仍供陳使用，直至前年9月繳不出每月利息6千元，林才取車且聲請本票裁定，檢方認林涉重利罪，法官認當鋪免留車，不適用當鋪法外，檢方未舉證林乘陳急迫、輕率、無經驗或難以求助牟利，林獲判無罪。

林坦承借款8萬元予陳，預扣第一期費用6千元，每月還款6千元，免留機車等情事。而他堅決否認有何重利犯行，辯稱每月6千元是包含月息2.5%及倉棧費5%，這部分都有經過陳的同意，經過評估後才借款的。

據換算，林預扣第一期費用6千元，借款利率自應以7萬4千元為本金數額計算之，陳借款利息經換算結果，年利率已高達97.297％。

台南地院指出，當鋪業雖屬營業質權，仍以占有質物為其權利存在要件，若非占有質物，即無從成立營業質權，也非屬當鋪營業範疇，自無從主張依當鋪業法相關標準收取利息，及依當鋪業法收取倉棧費。而本案並未扣車，並不適用當鋪法相關規範。

且按刑法上重利罪，以乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者為要件。

台南地院表示，依陳的證述，在父親開設公司任職，且與家人同住，因想與女友在外租屋同居以及購買物品，又不欲家人知悉其借款，才透過網路搜尋方式向當鋪借款。他獲得當鋪借款後，因其曾向家人借款，雖家人未向他催討，仍用以償還積欠家人借款，並未用在租屋或購買物品。

台南地院認為，依陳向林借貸目的，並非遭遇臨時緊急事故，或基於生活所急需等急迫情形，難認有何難以求助處境。

同時，陳當時仍有銀行信貸債務，可知陳並非初次借款，也非無一般銀行借貸經驗，因唯恐家人知悉他再度借款，才思考向當鋪借貸，也難認陳向當鋪借款之舉是出於輕率、無經驗所為。