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掛牌行醫20多年…國中畢業齒模師被踢爆 一審判徒刑、罰金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣莊姓男子沒牙醫師執照卻掛牌「牙醫診所」執業長達20多年，後因身體狀況欠佳，2020年停業，其中一名患者假牙出狀況，莊男非法行醫才曝光。彰化地方法院審結，依犯醫師法判處莊男有期徒刑8月，緩刑兩年，罰金30萬元。可上訴。

判決書指出，莊男未依法取得牙醫師資格，自民國81年之前到109年間開設牙醫師所，並自民國81年起至105年間替多名患者從事製作、裝設假牙、牙套或磨、修牙齒等醫療行為，其中替蕭姓、陳姓患者分別製作兩顆、1假牙，各收取1萬6千元、8千元，後因莊男健康不佳，民國109年停止營業。

蕭男假牙使用出狀況，要修補才發現莊男沒牙醫師證照而報案，警方報告彰化地檢署偵查，莊男未取得合法牙醫師資格，未經牙醫師或鑲牙生的指示，擅自為病患執行咬模、試模、印模，及裝設假牙、牙套，與磨、修牙齒等牙醫醫療業務行為，依違反醫師法起訴莊男。

彰化地院審酌，莊男坦承犯行，並衡諸他未取得合法醫師資格，兼衡他的犯罪動機、目的、手段、非法執行醫療業務時間、所實施醫療行為種類，暨他自陳國中畢業，曾為齒模師，現無業、家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，沒收犯罪所得2萬4千元。

彰化縣莊姓男子國中畢業，曾當齒模師，掛牌行醫20多年被查獲，彰化地方法院判處有期徒刑8月，緩刑兩年，罰金30萬元。示意圖／Ingimage
彰化縣莊姓男子國中畢業，曾當齒模師，掛牌行醫20多年被查獲，彰化地方法院判處有期徒刑8月，緩刑兩年，罰金30萬元。示意圖／Ingimage
彰化縣莊姓男子國中畢業，曾當齒模師，掛牌行醫20多年被查獲，彰化地方法院判處有期徒刑8月，緩刑兩年，罰金30萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣莊姓男子國中畢業，曾當齒模師，掛牌行醫20多年被查獲，彰化地方法院判處有期徒刑8月，緩刑兩年，罰金30萬元。記者簡慧珍／攝影

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