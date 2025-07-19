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人擠人幼兒推車壓傷人腳 法官認無心仍判拘役10日

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹林女去年清明連假期間，帶著幼兒外出至孔廟廣場參加兒童藝術節活動，卻因人潮眾多、推車碰撞陳女右腳踝造成挫傷。新竹地院認為，林女雖為無心之過，仍應負法律責任，最終依過失傷害罪判拘役10日，得易科罰金1萬元。

判決書指出，32歲林女去年4月6日中午約11時30分，推著幼兒推車行經新竹市東區食品路孔廟廣場兒藝節活動現場，當時因人潮擁擠，在移動過程中，推車右側車輪不慎撞上陳女的右腳踝，導致對方當場疼痛並於當天就醫，經診斷為右踝挫傷。

陳女隨後報警提告，警方根據陳女說法與就醫紀錄，並比對現場照片與推車撞擊位置，認定林女過失事證明確，但林女在警詢時否認，並稱：「不知道她的傷勢與我有何關係」。

法官認為，雖林女於偵查中否認過失，但告訴人當日即前往就醫，診斷書顯示右踝受傷，且受傷部位與推車碰撞處吻合，推車是否有直接碰觸、是否為唯一可能致傷因素，均可合理連結。再加上林女最終坦承犯行，顯見其未盡注意義務，最終依過失傷害罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

新竹林女去年清明連假期間，帶著幼兒外出至孔廟廣場參加兒童藝術節活動，卻因人潮眾多、推車碰撞陳女右腳踝造成挫傷。（圖為2024兒藝節）。圖／新竹市政府提供
新竹林女去年清明連假期間，帶著幼兒外出至孔廟廣場參加兒童藝術節活動，卻因人潮眾多、推車碰撞陳女右腳踝造成挫傷。（圖為2024兒藝節）。圖／新竹市政府提供

新竹 推車 傷害罪

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