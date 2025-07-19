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南投敦和國小榕樹壓死女騎士 法院認校方疏失需國賠288萬

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投草屯鎮敦和國小圍牆旁榕樹去年倒塌壓死林姓女機車騎士，死者家屬提告聲請國家賠償。南投地方法院近日判決學校應賠償死者母親與女兒共288.3萬元，認定校方未盡妥善管理責任。校方決定不再上訴，將依判決內容全數賠償。

事故發生在去年6月29日中午，林姓婦人騎機車行經敦和國小側門的仁愛街，突然圍牆旁大榕樹倒塌，直接壓中婦人。雖經搶救，仍因傷重不治身亡。校方表示，當時出現6級強陣風，可能是導致樹木傾倒的原因。

然而，法院調查發現，當天風勢與倒樹並無直接因果關係。敦和國小雖聲稱平時有定期修剪樹木，但過去已有多起校內樹木枯死或倒塌事件，顯示樹木管理明顯不足，校方應負起疏於維護管理責任。

法院最終判決，校方應賠償林婦母親精神撫慰金130萬元，並賠償其女兒精神撫慰金130萬元及喪葬費28萬3000元，共計288.3萬元。案件仍可上訴，校方表示尊重司法判決，將不再提出上訴，並完成賠償程序。

南投縣教育處表示，已責成縣內所有國中小學加強校園綠樹巡檢與修剪作業，將邀請專業園藝或樹木保養人員進行「校樹健檢」，針對高風險老樹進行專業評估與處理。並在開學後辦理專業培訓研習，協助學校了解正確的樹木修剪與養護知識，避免類似事件再度發生。

草屯鎮敦和國小大榕樹倒塌，路過女騎士被砸中傷重死亡。圖／讀者提供
草屯鎮敦和國小大榕樹倒塌，路過女騎士被砸中傷重死亡。圖／讀者提供
草屯鎮敦和國小大榕樹倒塌，路過女騎士被砸中，傷重死亡。圖／讀者提供
草屯鎮敦和國小大榕樹倒塌，路過女騎士被砸中，傷重死亡。圖／讀者提供

國賠 南投縣

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