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高雄直男遭2變態男密謀下藥 載到旅館迷姦摧殘

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名直男「阿傑」因為長相俊俏，被2名同性戀男子李男及謝男盯上，以有叫小姐為由把他約到KTV唱歌卻趁機下藥迷暈，之後被其中一人載到旅館迷姦，甚至肛交過程全被錄影拍下，雖李男因性侵阿傑遭判刑8年4月，但幫忙買迷藥的謝男雖無直接性侵，也遭重判7年3月。

判決書指出，謝男2023年10月30日把俗稱「G水」的迷藥寄給李男，再於11月25日由李男以唱歌、有其他小姐在等為由，把直男「阿傑」約到高雄市一家KTV唱歌，李男再趁阿傑去上廁所的時候，把G水加到阿傑的酒杯中，讓阿傑喝了之後意識模糊，被載到旅館，李男在旅館房間內，用手機開錄影拍下阿傑被他脫去衣褲、性侵肛交的過程。

檢警查出，犯案前李男和謝男就用Line頻繁聯絡，謝男還在Line中問李男是否已經對阿傑下藥「你有下了嗎」。不過謝男辯稱，他並沒有參與性侵阿傑，且李男迷奸阿傑使用的G水並非他提供，因為當初他寄G水給李時，李還嫌G水味道太重，因此又把G水退了回來。

不過李男坦承，當初謝男寄給他G水後，有一部分被他分裝留了起來，其餘才寄還給謝男，因此迷奸阿傑所用的G水，的確是謝男寄來的那瓶。

檢方更查出，謝男跟李男竟然有條件交換，謝男介紹直男阿傑讓李男迷姦拍片，李男就介紹一名未曝光的體育生、把體育生約出來給謝男。

高雄地院法官認為，謝男是迷姦阿傑的共同正犯，雖然沒有直接性侵阿傑，但李男能得逞是因謝男提供迷藥。事後謝男與阿傑和解，阿傑也願意原諒謝男，法官因此依共同以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪，判謝男有期徒刑7年3個月。

高雄市一名直男「阿傑」被2名同性戀男子李男及謝男盯上，以有叫小姐為由把他約到KTV唱歌卻趁機迷姦。示意圖／ingimage
高雄市一名直男「阿傑」被2名同性戀男子李男及謝男盯上，以有叫小姐為由把他約到KTV唱歌卻趁機迷姦。示意圖／ingimage

性侵 同性戀

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