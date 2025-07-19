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已婚男尾牙聚餐性侵酒醉老闆娘 判刑3年10月再賠120萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子2年前應邀參加上游公司尾牙聚餐，竟藉酒壯膽趁機性侵酒醉老闆娘，去年11月上訴高院依乘機性交罪判刑3年10月，民事求償部分，新北地院日前判決應賠償受害當事人夫妻2人精神慰撫金共120萬元，可上訴。

判決指出，已婚從事冷凍空調的陳姓男子在2023年1月初，受上游廠商邀請至餐廳參加尾牙聚餐，再至該廠商老闆住家續攤，陳男竟藉酒壯膽，見酒醉老闆娘躺在客廳沙發上，心生歹念乘機脫褲性侵，老闆聽聞妻子大聲呼救，與一對兒女聯手才將已喝多的陳男拉開，但為時已晚。

陳男被眾人拉開後，還發酒瘋並誇張掏出一疊千元大鈔亂丟，甚至還大聲說「我有錢。」直到警方到場依現行犯當場逮捕才結束吵鬧。

受害老闆娘事後無法承受一生名節清白遭辱，一度落海尋短，雖幸獲得救，但身心迄今仍飽受內心痛苦困擾。陳男上訴高院於去年11月仍依乘機性交罪判刑3年10月；民事求償部分，新北地院日前判決陳男應賠償受害當事人精神慰撫金90萬元，及受害當事人丈夫30萬元共120萬元，仍可上訴。

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新北市陳姓男子2年前參加公司尾牙聚餐，趁機性侵酒醉老闆娘，遭判刑3年10月及賠償精神慰撫金120萬元。示意圖／Ingimage
新北市陳姓男子2年前參加公司尾牙聚餐，趁機性侵酒醉老闆娘，遭判刑3年10月及賠償精神慰撫金120萬元。示意圖／Ingimage

老闆娘 性侵 尾牙

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