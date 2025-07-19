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影／慢速禮讓長者被酒駕男逼車猛叭 她報警他掏整疊錢嗆「拿去啦」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子昨酒駕行經南屯區，不滿前方詹姓女子開車速度較慢，竟然一路猛按喇叭、逼車，甚至下車作勢要揮拳，警方到場時，林還掏出整疊千元鈔向女子嗆「拿去啦！」想以此私了，但女子堅持提告。警方依公共危險、恐嚇及強制罪嫌將林移送偵辦。

台中第四分局大墩派出所警員18日晚上8點多巡邏時，在南屯區大英街、大墩十一街口聽見持續長按喇叭聲響，上前查看發現詹姓女子驚恐表示遭人逼車、作勢揮拳攻擊，她被嚇到驚恐萬分。

警方初步了解，詹女開車途中見前方有長輩推車慢速通過，就慢速禮讓，未料此舉竟引發後方林男不滿，林隨即猛按喇叭，又一路逼車緊跟，甚至在雙方停下後又下車作勢朝詹女揮拳。

警方詢問過程中，林男突然掏出一整疊約15到20張的千元現金，直接拍在車子引擎蓋上向女子嗆說「拿去啦！」意旨想要私下解決，但女子當場拒絕說「沒有要這些錢」、「不需要這樣子」，林則語無倫次，一再抱怨女子在馬路上開車僅時速20、30公里，行為相當脫序。

警方因聞到林男身上有明顯酒味，施以呼氣酒測值達每公升0.52毫克，詢後依公共危險、恐嚇及強制等罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男（右）恐嚇逼車，警方到場處理時，他掏出整疊千元鈔拍在引擎蓋上，想和被害女子私了。記者曾健祐／翻攝
林男（右）恐嚇逼車，警方到場處理時，他掏出整疊千元鈔拍在引擎蓋上，想和被害女子私了。記者曾健祐／翻攝

酒駕 逼車 恐嚇

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