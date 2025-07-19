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南投信義鄉長涉收工程回扣...坦承圖利不認收賄 75萬交保加科技監控

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投信義鄉長全志堅任內涉嫌收回扣貪汙罪嫌起訴、羈押，台中地院前天（17日）開庭時，內外聚集逾30名親友聲援，有1名女子趁解送途中上前要擁抱全志堅，被法警猛拉一把分開爆發激烈肢體衝突。中院考量全部分認罪，裁定他75萬元交保，並施以科技監控，可抗告。

台中地檢起訴指出，全志堅和信義鄉代會主席李國源分別利用2024年辦理民生蓄水等工程發包的機會，共謀收取回扣、賄賂而圖利特定廠商，今年3月4日逮捕全、聲押獲准，17天內火速偵結，依貪汙收賄、圖利等罪嫌起訴全志堅、李國源，及4名廠商、3間營造公司。

中院17日上午9點半開庭時，全志堅的親友、支持者一早就到法庭外等候，庭內旁聽席也全部坐滿人，開庭近3個小時才結束。

因法官當庭裁示全解除禁見，並諭知還押，庭外親友紛紛聚攏想和全志堅喊話、接觸，當法警將上銬中的全要帶出法庭時，1名女子突靠近要擁抱全，遭法警猛然將向後拉，另1名男子再上前推了法警一把，雙方爆發激烈口角、拉扯，場面一度相當失控。

中院當天審理時，全志堅僅坦承貪汙圖利，否認貪汙收取回扣、違背職務收受賄賂，但根據卷證仍認他嫌疑重大，而全仍坦承圖利，該罪也是最輕5年以上徒刑，可見全仍有面對自身刑責意思，並非完全逃避罪責。

中院認為，本案證人交互詰問完畢，串證機會大幅降低，全為南投信義鄉鄉長有穩定住所，有一定家庭連結，遭羈押至今已有時日，當知所謹惕，斟酌一切情狀後命他75萬元交保，停止羈押。

中院也考量，全犯嫌重大，為確保國家司法權有效行使，一併裁定他限制住居及出境、出海8月，並應接受科技監控。

全志堅。圖／報系資料照
全志堅。圖／報系資料照

鄉長 貪汙 回扣

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