影／台南市刑大破獲非法博弈網站洗錢水房 逮6嫌阻斷金流上千萬

台南市刑大今年初網路巡邏發現一境外賭博網站，涉提供非法金流服務，規避我國金融監管，歷經3個月在高雄市小港及苓雅區等據點搜索，查獲36歲李姓男子為首的洗錢水房集團，共計逮捕李等6嫌，起獲銀行存摺及電腦主機等證物，依法送辦。據清查，洗錢金額高達上千萬元。

台南市刑大偵4隊等專案小組3個月來發動多次搜索行動，成功偵破該洗錢水房集團，逮捕主嫌李男外，以及36歲蔡姓、34歲李姓、27歲張姓、30歲陳姓、20歲林姓嫌犯，涉違反洗錢防制法及刑法賭博罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

同時，專案小組在高雄市小港及苓雅區等據點搜索，起獲銀行存摺3本、提款卡1張、印章4枚、手機1支、電腦主機等證物。經警方初步清查，洗錢金額高達上千萬元。

警方指出，網路簽賭網站洗錢流程：1、賭客下注：使用信用卡或超商代碼或虛擬貨幣儲值，存入地下簽賭網站平台。2、網站收單（假帳戶）：使用第三方人頭帳戶，網銀轉帳、加密錢包及遊戲點數等洗錢。3、合法包裝（偽裝來源）：包裝為網拍交易、顧問費、投資等合法名目。4、層層轉帳（分流資金）：資金轉入多個人頭帳戶（多層級斷點）。5、取現或轉投資：最終資金再轉至主嫌或業者名下。