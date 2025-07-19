快訊

台東南橫公路下馬路段坍方！雙向交通中斷 預計「這時間搶通」

千元理財新利器 看懂TISA投資基金3大眉角

質疑周台英靠「血資料」取得博士學位… 蘇一峰：台師大敢查辦到底嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北霹靂警跑300米逮2通緝犯 小男童目睹比大拇指大讚帥氣

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

2名越南籍男子前晚走在新北市新莊區路邊，一看到新北保大警車靠近直接分頭逃竄，員警見狀兵分二路追緝，2人各自在新莊街道上逃竄300米後，最後都被員警逮獲，碰巧員警追緝過程被一旁的小男童目睹，看著員警將犯嫌上銬後要帶上警車，還對著員警比讚說「帥氣！」員警也親切說聲謝謝回應。

本月17日晚間8時許，新北保安大隊第一中隊員警巡邏行經新莊區，發現路邊2名男子，多次轉頭看警車且神情緊張，員警察覺有異欲停車攔查，沒想到警車才開到2人身旁邊，才說聲「哈囉」時，2男竟各自往不同方向分頭逃跑，員警見狀旋即下車在後追緝。

23歲越南籍黎男奔逃過程中，還隨手把路過店家的旗幟扯倒，企圖增加員警追緝難度，在巷弄中逃竄300公尺，恰巧有一群路人在前方，聽到員警大聲喊幫忙攔下，熱心協助攔住黎男，警民合力將其順利逮獲；經查，23歲黎男為越南籍失聯移工，已逾期居留1137天，還身背2條詐欺通緝，幸好有正義民眾及時出手相助，員警才順利逮獲也對熱心的民眾表達感謝之意。

28歲持觀光簽證逾期停留的越籍黎姓男子也在奔逃300公尺，因跑到死巷無路可逃，同樣遭員警順利逮獲。警詢後將通緝23歲黎男移送新北地檢署歸案，後續解送至新北專勤隊；另一位逾期居留的28歲黎男昨則直接解送至新北專勤隊。

新北保安大隊呼籲，民眾如因司法案件收到法院或地檢署的傳票，務必依指定日期到案或出庭，若有更改住居所，也務必告知相關單位以免遭到通緝。

新北市保大霹靂員警前晚跑300公尺逮捕2名遭通緝越南籍失聯移工男子。記者王長鼎／翻攝
新北市保大霹靂員警前晚跑300公尺逮捕2名遭通緝越南籍失聯移工男子。記者王長鼎／翻攝
新北市保大霹靂員警前晚跑300公尺逮捕2名遭通緝越南籍失聯移工男子，路邊小男童目睹比大姆指，大讚「帥氣」。記者王長鼎／翻攝
新北市保大霹靂員警前晚跑300公尺逮捕2名遭通緝越南籍失聯移工男子，路邊小男童目睹比大姆指，大讚「帥氣」。記者王長鼎／翻攝

通緝 警車

延伸閱讀

蔣萬安赴新北挺張智倫 強調民主不能只剩一種聲音

新北汐止國小六藝樓磁磚剝落 外牆整修10月完工保安全

新北瑞芳高工雙語班成果發表 展技職英語與國際視野

新北石門尖鹿馨窩長輩們的珍藏時光 透過熱縮片創作呈現

相關新聞

健身房女罵人「臭俗辣」判無罪 法官：是個人修養非公然侮辱

鄭女去年11月29日晚間至某處健身俱樂部時，在女子更衣室門口處，不滿兩女併肩進入女子更衣室擋在她前面，口出「閃啦，擋路，...

VIG集團AI人工智慧代操外匯 違法吸金11.6億15人起訴

先鋒國際投資公司VIG集團首腦高振雄涉宣稱用AI人工智能操作外匯，承諾每月獲利4％至6％，2年非法吸金約新台幣11億64...

南投信義鄉長涉收工程回扣...坦承圖利不認收賄 75萬交保加科技監控

南投信義鄉長全志堅任內涉嫌收回扣遭貪汙罪嫌起訴、羈押，台中地院前天（17日）開庭時，內外聚集逾30名親友聲援，有1名女子...

影／台南市刑大破獲非法博弈網站洗錢水房 逮6嫌阻斷金流上千萬

台南市刑大今年初網路巡邏發現一境外賭博網站，涉提供非法金流服務，規避我國金融監管，歷經3個月在高雄市小港及苓雅區等據點搜...

影／新北霹靂警跑300米逮2通緝犯 小男童目睹比大拇指大讚帥氣

2名越南籍男子前晚走在新北市新莊區路邊，一看到新北保大警車靠近直接分頭逃竄，員警見狀兵分二路追緝，2人各自在新莊街道上逃...

硬上同居女友女兒的同性伴侶 男賠1萬元被退...遭判刑4年半

林姓男子2年前硬上同居女友女兒的同性伴侶，事後願賠受害女子1萬元被退，新北地院日前依強制性交罪判刑4年半，可上訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。