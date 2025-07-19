影／新北霹靂警跑300米逮2通緝犯 小男童目睹比大拇指大讚帥氣

2名越南籍男子前晚走在新北市新莊區路邊，一看到新北保大警車靠近直接分頭逃竄，員警見狀兵分二路追緝，2人各自在新莊街道上逃竄300米後，最後都被員警逮獲，碰巧員警追緝過程被一旁的小男童目睹，看著員警將犯嫌上銬後要帶上警車，還對著員警比讚說「帥氣！」員警也親切說聲謝謝回應。

本月17日晚間8時許，新北保安大隊第一中隊員警巡邏行經新莊區，發現路邊2名男子，多次轉頭看警車且神情緊張，員警察覺有異欲停車攔查，沒想到警車才開到2人身旁邊，才說聲「哈囉」時，2男竟各自往不同方向分頭逃跑，員警見狀旋即下車在後追緝。

23歲越南籍黎男奔逃過程中，還隨手把路過店家的旗幟扯倒，企圖增加員警追緝難度，在巷弄中逃竄300公尺，恰巧有一群路人在前方，聽到員警大聲喊幫忙攔下，熱心協助攔住黎男，警民合力將其順利逮獲；經查，23歲黎男為越南籍失聯移工，已逾期居留1137天，還身背2條詐欺通緝，幸好有正義民眾及時出手相助，員警才順利逮獲也對熱心的民眾表達感謝之意。

28歲持觀光簽證逾期停留的越籍黎姓男子也在奔逃300公尺，因跑到死巷無路可逃，同樣遭員警順利逮獲。警詢後將通緝23歲黎男移送新北地檢署歸案，後續解送至新北專勤隊；另一位逾期居留的28歲黎男昨則直接解送至新北專勤隊。