硬上同居女友女兒的同性伴侶 男賠1萬元被退...遭判刑4年半

林姓男子2年前硬上同居女友女兒的同性伴侶，事後願賠受害女子1萬元被退，新北地院日前依強制性交罪判刑4年半，可上訴。

判決指出，擔任作業場倉管人員的林姓男子（33歲）2023年6月13日傍晚與同居女友下班返回新北市住處，洗完澡僅穿內褲還且手拿1瓶啤酒就走進同居女友的女兒房間，同居女友的女兒原本和同性伴侶在房間聊天，且其同性伴侶因全身一絲不掛正準備穿衣服，見林男突然出現，嚇得趕緊跳上床以棉被裹身。

林男見有機可趁，假意找2人聊天，再藉口支開同居女友女兒離開房間後，將房間門反鎖強行性侵得逞。林男事後面對同居女兒及其女兒的追問，一開始還否認犯行，後來才改口並透過同居女友轉交1萬元給其女兒代收做為賠償遭拒，受害女子事發當晚便至醫院驗傷並報警提告。

新北地院考量林男犯後否認犯行，未對受害女子表示任何歉意，迄今未達成和解或賠償損害，日前依強制性交罪判刑4年半，仍可上訴。

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