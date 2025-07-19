健身房女罵人「臭俗辣」判無罪 法官：是個人修養非公然侮辱

鄭女去年11月29日晚間至某處健身俱樂部時，在女子更衣室門口處，不滿兩女併肩進入女子更衣室擋在她前面，口出「閃啦，擋路，臭俗辣。」等語。但法官認為，說出「臭俗辣」是個人修養問題，雖不雅粗鄙，但不構成公然侮辱罪，判鄭女無罪。

基隆地院判決書指出，鄭女去年11月29日晚間8時30分許，至基隆市某健身俱樂部，在3樓女子更衣室門口處，見兩名女子併肩進入女子更衣室，對兩女咆哮，對其中一女口出「臭俗辣」。

其中一女向警方報案證稱，她在3樓女賓淋浴間，剛要走進去時，突然有人在她後面推她，並且罵她「閃啦，擋路，臭俗仔。」認為無端被罵穢語，人格遭受侮辱不滿提告。

鄭女矢口否認有何公然侮辱犯行，辯稱她沒有打也沒有罵，只是她們擋在中間，叫他們閃開而已。她只是想到警察追車手的新聞，她只是在說背後指使者是臭俗辣，車手是垃圾，並不是罵她們臭俗辣。

法官根據相關人證詞，確認鄭女確有在女賓淋浴間入口處辱罵告訴人「臭俗辣」字眼。

但法官說，個人語言使用習慣及修養本有差異，有些人的日常言談確可能習慣性混雜某些粗鄙髒話（例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等），或只是以此類粗話來表達一時的不滿情緒，縱使粗俗不得體，亦非必然蓄意貶抑他人之社會名譽或名譽人格。

法官說，鄭女言語固粗俗不堪，使告訴人主觀上感到不快，但依當時緣由、前後語意及行動、當時所處情境等，並非無端謾罵、批評或蓄意攻擊、貶損社會名譽或名譽人格為目的。

法官表示，鄭女因個人修養問題，對告訴人口出粗鄙言詞，實屬不該，但客觀上縱然相當不雅、粗鄙且有冒犯他人之嫌，但公然侮辱罪並非取締修養或言行品味不佳的規範，不構成公然侮辱行為。