周渝民夫妻遭詐3447萬保費！女業務「吞入口袋」 法院判有罪還要賠錢

藝人周渝民（仔仔）的妻子喻虹淵向女保險經紀人馮瑤華購買6年期儲蓄險，每期保費684萬，馮女事後以轉帳較高額保費可能被查稅、預繳有優惠等理由，騙喻女改以現金繳保費，再侵吞入己，詐得3447萬元，最終判刑2年8月定讞；民事部分，周渝民、喻虹淵提告求償，台北地方法院今判馮女、蘇姓主管及公勝保險經紀人公司應連帶給付2063萬8995元，可上訴。

2018年間，馮瑤華向公勝保經公司蘇姓主管借牌，向喻虹淵表示蘇是她的上司，遊說喻女購買遠雄人壽6年期儲蓄型保險，喻女請周渝民出面簽約，約定保險費分6期給付、每期684萬元，用喻女名下帳戶自動轉帳繳款。

但喻虹淵僅第1期以轉帳完成繳費，2019年4、5月間，喻虹淵欲繳第2期保費前，馮女佯稱鉅額轉帳可能引來國稅局查稅，或被金管會誤認洗錢，說服喻女改以現金繳保費，同年5、6月間，喻女兩度在銀行門口，把現金保費交給馮女。

2020年4月，馮女又以遠雄人壽通知提前繳費，從喻女手中騙走第3期保費；8月的時候，再度向喻女佯稱若提前預繳第5、6期保費，可獲得優惠折扣347萬元，且預繳保費將於保險期限屆期時退還，使喻女一口氣以現金交付第5及6期保費共1369萬餘元。

2021年9月，喻虹淵接到遠雄人壽催繳通知，向馮女詢問，馮女推託是遠雄帳務系統有問題，繼續向喻女收走第4期保費。喻女仍不斷收到催繳的簡訊，確認後發現自己已欠5年保費，才驚覺受騙提告。

檢察官認定馮女5度詐騙喻虹淵和周渝民保費，總計金額高達3447萬多元，依5個詐欺罪將她起訴，法院最終判馮女2年8月定讞。

民事部分，周渝民、喻虹淵向馮瑤華、蘇姓主管、公勝保經公司、遠雄人壽公司求償，北院今判馮瑤華、蘇姓主管、公勝保經公司應連帶給付2063萬8995元。