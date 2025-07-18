人生重要活動媽媽都缺席、反被要求付費 女兒「心如死灰」獲判免除扶養

彰化縣一名年近七旬婦人向女兒聲請扶養義務，女兒稱自有記憶力以來，都靠爸爸獨自撫養，媽媽從未善盡照顧責任，後來完全消失不知去向，20年後知道媽媽下落，請媽媽參加她人生重大活動反被要求支付費用。彰化地方法院審結，駁回婦人聲請。

判決書指出，七旬婦人稱罹患第二類型糖尿病、癌症等多種疾病，平時行動不便，年邁無法工作，需要人照顧，名下無任何資產，領有中低收入戶證明，向前夫及各子女聲請扶養費，每人3858元。其中一名女兒聲請免除法定扶養義務。

這名女兒稱，自有記憶以來，媽媽整日遊手好閒，不工作幫忙家中經濟，在家也不整理家務，對孩子如同路人般存在，到她約國小一年級，媽媽完全消失不知去向，後來才知媽媽在外與人同居生子。

這名女兒又稱，媽媽對她生涯中例如學校家長會、畢業典禮、結婚等重要時刻既不關心也不參與，更聲稱要如要參加需相對給治裝費、出席費及交通費，換言之，媽媽「一切向錢看，只要有錢的地方她才會出現，自幼迄今從未改變。」

這名女兒向法官表示，她在爸爸照顧扶養下度過人生最艱難階段，能夠長大成人奉獻社會，已不知嘗過多少人情冷暖，媽媽一輩子只想利用家人謀取個人金錢私利，卻從不知何謂「母親」的責任與擔當，每當社會歌頌母親如何偉大時，卻是她內心最木然無言時刻，對媽媽已「心如死灰」。

彰化地院2010年審理這名女兒的父親對妻子提起否認子女之訴，經判決確認非婚生子女的事實。今年對這名女兒聲請免除對媽媽的法定扶養義務，彰化地院判斷，聲請子女支付扶養費的婦人罔顧孩子幼年亟需母親照護關愛，未盡身為人母責任，彼此感情疏離，顯已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強令女兒負擔與其長期感情疏離的媽媽之扶養義務，顯失公平，女兒請求免除扶養義務洵屬有據，依法應予駁回。