獨／被控以1千元賣帳戶給詐團！「蔡依林恩師」張勝豐洗錢罪判刑

已改名張哲豪的歌手蔡依林舞蹈恩師張勝豐，被控以1000元賣帳戶給詐欺集團，依違反洗錢防制法罪法辦；台北地院審理，依洗錢罪判張有期徒刑3月，併科罰金1萬元，緩刑3年，向公庫支付3萬元，張不上訴，判刑確定。

現年57歲的張勝豐有流行音樂「舞蹈教父」美稱，專業生涯與多位天王、天后合作，包括已故的李玟、女團S.H.E、王力宏、徐懷鈺、楊丞琳、王心凌、孫燕姿都與張合作，由張編舞及或伴舞的明星，不計其數，1990年代後所有大牌藝人演唱會，舞蹈都是張負責。

依檢方資料，張勝豐2023年5月13日前某日將申辦的第一商業銀行帳戶以1000元提供給詐欺集團做匯款工具，再依詐騙集團成員的指示，將匯入帳戶內的款項轉出。

檢警調查，詐團成員5月13日上午9時54分使用臉書通訊軟體MESSENGER傳訊息給洪姓被害人，佯稱「獲得信貸資格，可加入通訊軟體LINE好友連繫」，致洪加對方為好友聯繫，依指示至某網站操作、填寫資料。

不過，後因客服人員佯稱「因提供帳戶資料有誤，致無法正常入帳而遭凍結，要先轉帳新台幣7萬5000元才能解除凍結」，洪即在下午6時46分到至桃園市的7-11便利商店大傳門市以自動櫃員機轉匯3萬元到張勝豐的帳戶。

張勝豐詐得款項後，轉帳匯到詐團的比特幣交易帳戶購買比特幣，洪向桃園市警察局龜山分局報案，警方逮捕張。

檢方偵辦，依洪姓被害人與詐欺集團成員LINE對話紀錄、自動櫃員機交易明細、張勝豐開戶資料認定張犯案，法官認為張觸犯一般洗錢、詐欺取財罪，從重以洗錢罪對張論罪。

判決說，張勝豐提供金融帳戶給他人使用，使被害人受財物損失，並使不法之徒藉此輕易於詐騙後取得財物，致檢警難以追緝，不過，念及張認罪、自陳碩士肄業程度、目前靠打零工維生、自己居住等，依法量刑。

判決書指出，張沒有前科，雖未與被害人和解，法院仍有裁量是否緩刑的職權；被害人經傳喚未到，才致張無從談賠償，宣告張緩刑。