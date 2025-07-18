台鹽綠能弊案 鴻暉蘇俊仁已收押9月當庭求交保

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤截流，讓台鹽、台綠損失近4億損失。蘇俊仁遭裁押9個月，律師以台綠未將魚塭地列入開發計畫，與陳啓昱等人未構成特別背信罪嫌，今當庭向法院請求交保。

鴻暉國際公司負責人蘇俊仁押期即將於7月26日屆滿，台南地院今下午開庭訊問，蘇俊仁律師認蘇無犯嫌重大、串供及滅證之虞為由，請求法官准予交保，或採電子腳鐐取而代之，倘若法官仍認羈押必要，也請求人道考量，能准予與家人通信。

檢方認為，蘇俊仁涉犯證交法中特別背信罪嫌，迄今否認犯行，但有起訴書所載相關證據佐證，認犯嫌重大，且特別背信罪為7年以上有期徒刑，依人性趨吉避凶，仍有逃亡之虞。同時，目前有相當證人待傳喚，若蘇交保在外，恐影響證人證述及後續案件審理，建請法官繼續羈押禁見。

蘇俊仁的律師說，台綠當時經經濟部核准設立時三個目標即是鹽灘地的開發、設置屋頂型太陽能及EPC系統工程服務，並不包括魚塭地開發，檢方所舉證魚塭地為台綠開發有所誤會。

律師也說，蘇俊仁私底下借錢給陳啓昱、蘇坤煌，或台綠成立初，鴻暉出售電腦及辦公室設備給台綠，台綠依買賣契約給付貨款，並無不正常交易，蘇俊仁無犯罪嫌重大，不符合羈押的要項。

律師強調，2020年9月，蘇俊仁與陳啓昱等人為債務問題已撕破臉而絕交，後續更在打官司，關係勢同水火，早已分道揚鑣，且雙方說詞大相逕庭，並不存在勾串證人的可能性。且蘇俊仁在台灣有家有室，公司還有60多名員工靠他來維持生計，案發迄今，均配合到案說明，並無逃亡之虞。

法官表示，有關蘇俊仁延押與否候核辦，屆時，將以書面通知其裁定結果。