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檢辯攻防！ 陳政谷聲請無條件釋放 遭台中高分院駁回 仍戴電子腳環監控

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，起訴總裁陳政谷洗錢438億元，陳拒付3.5億元天價交保金，至6月17日羈押期滿獲釋放，需戴電子腳環監控；檢方、陳政谷均不服抗告，檢方主張還得命不得離開住所、交付護照，陳則認為自己羈押期滿「應無條件釋放」，台中高分院認均無理由駁回。

台中地院指出，陳政谷覓保無著，經合議庭評議考量陳已戴科技監控設備，且斟酌其先前具保在外都有遵期至警局報到，參酌檢辯意見，6月17日羈押期屆滿予以交保。

合議庭並限制陳住居，限制出境、出海8月，不得與同案被告、證人接觸或騷擾，並應於每周ㄧ、三、六早上8點至10點向南屯派出所報到1次，施以科技監控電子腳鐐。

台中地檢署不服抗告，主張陳未依期到案做筆錄，反而在高雄被拘提，且本案犯罪所得達438億元，陳也透過同案被告徐培菁洽詢買空巴私人飛機，可見資歷雄厚，隨時有逃亡可能，原裁定沒命他非經許可不得離開住所、需交付護照、應遠離機場及港口海岸線，防逃強度不足。

陳政谷同樣抗告，反控檢方舉證不足，自己於一審羈押期限至6月17日屆滿，中院本應釋放、不得再命他定期報到、接受科技監控。陳也控訴，中院在6月17日裁定生效前，16日就先核發科技監控命令書，命他戴電子腳環，顯然違法，且自己羈押期滿，依法應「無條件釋放。」

台中高分院查，陳政谷涉犯並非5年以上重罪，一審命限制住居、出境出海及科技監控等，已斟酌人權及公益，並無違法；另一審16日裁定於17日送達台中看守所由陳簽收而生效力，就算尚未確定，亦得行使。

台中高分院指出，陳政谷6月17日簽署同意接受科技監控，安裝日期為6月17日，可見並無違法，認定檢察官、陳政谷抗告均無理由，裁定駁回，不得再抗告。

陳政谷。聯合報系資料照
陳政谷。聯合報系資料照

陳政谷 監控 洗錢 博弈

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