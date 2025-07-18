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彰化PU廠繳空汙費被追討4千萬 環保局：不實申報恐超過5年

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化和美一家經營20多年PU合成皮製造廠長期低報原物料用量，蓄意短繳空氣汙染防制費，被依違反空氣汙染防制法與刑法詐欺得利罪送辦，最後法院裁定補繳空汙費4000萬元，彰化縣府環保局指出，目前法令規定最多只能追繳5年空污費，但實際上業者不實申報情形有可能超過5年。

環管署在2023年透過中區環境管理中心比對事業許可資料，發現這家PU合成皮製造廠有異常，以當時生產線數量來看，原物料申報量相對少，通知彰化縣政府環保局，環保局人員進一步分析業者廢棄物、廢水許可量，認為業者高度可疑，最後報請檢方偵辦，進場稽查，再比對國稅局稅捐資料，確定業者長期短報空汙費。

這家廠位在住宅區內，為傳統家族經營的工廠，調查期間，公司負責人很快就坦承短報，最後遭判緩刑4年，但因故意申報不實，被裁定應繳納費額以2倍排放量計算，核計追繳空汙費4000萬元；此外，該公司另因空汙設備未按許可證要求操作，再被罰10萬元。

工廠等固定汙染源，依規定須根據排放的空氣汙染物種類和數量繳交空污費，環保局人員說，以往進廠稽查因難強制業者拿出原物料發票比對，查核上並不容易。

彰化縣環保局長江培根說，過去檢警環合作偵辦以廢棄物、水汙案件較多，空汙部分近年運用智慧稽查系統，更能勾稽業者申報資料的真實性，透過初步的資料掌握，再由檢方指揮偵辦；該案啟動後，環保局有了相關經驗，後續也以此勾稽出其他異常業者，陸續有1、2件案件報請檢方偵辦中。

江培根也說，空氣汙染中除了PM2.5，臭氧也是空污防制重要的一環，而工廠使用的有機溶劑排放就有可能影響臭氧量，因此須嚴加管控。目前縣內26個行政區布建500台空品感測器24小時全天候監測空氣品質數據，再同步搭配AI智能影像判煙系統及無人空拍機等科技監控工具，業者須確實操作空氣汙染防制設備。

彰化和美一家經營20多年PU合成皮製造廠長期低報原物料用量，蓄意短繳空氣汙染防制費，被依違反空氣汙染防制法與刑法詐欺得利罪送辦。圖／彰化縣府提供
彰化和美一家經營20多年PU合成皮製造廠長期低報原物料用量，蓄意短繳空氣汙染防制費，被依違反空氣汙染防制法與刑法詐欺得利罪送辦。圖／彰化縣府提供
彰化和美一家經營20多年PU合成皮製造廠長期低報原物料用量，蓄意短繳空氣汙染防制費，被依違反空氣汙染防制法與刑法詐欺得利罪送辦。圖／彰化縣府提供
彰化和美一家經營20多年PU合成皮製造廠長期低報原物料用量，蓄意短繳空氣汙染防制費，被依違反空氣汙染防制法與刑法詐欺得利罪送辦。圖／彰化縣府提供

空氣汙染 環保局長

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