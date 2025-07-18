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議員控傅崐萁逼售「理想大地」爆音檔 花蓮副縣長提告結果出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨前花蓮縣議員劉曉玫爆料、公布花蓮縣副縣長顏新章任消防局長時談話音檔，指控顏受時任縣長傅崐萁指示逼梁姓業主低價出售理想大地渡假村，顏控告妨害秘密不成，向法官聲請自訴劉女，台北地院審理，駁回聲請案，並裁定不得抗告。

顏新章聲請說，劉曉玫2016年11月24日在花蓮縣議會市政總質詢後，在議事廳外大廳召開記者會，公開播送由梁姓業主2014年10月31日所竊錄、顏擔任消防局長期間的2人非公開對話。

顏新章指控，劉曉玫又於2016年11月26日、2016年11月30日在民視新聞台參加「政經看民視」錄影時，公開播送錄音檔，藉以指述他受傅崐萁指示利用權勢、地位逼迫梁低價出售理想大地渡假村名下的遊憩用地。

顏新章認為，劉曉玫的行為涉犯刑法妨害秘密罪，向檢察官提告後劉女不起訴，因此請法院審判劉女。

法院調查，劉曉玫不否認在記者會、節目中公開播放錄音，不過，顏新章的訴訟代理人表示錄音時還林姓第3人在場，劉女所錄談話內容是否屬於秘密？已有疑義。

法官認為，進行錄音的梁是參與談話的一方，梁的錄音不算竊錄「他人」非公開談話，與妨害秘密罪的處罰要件不合，而且，依錄音內容，梁與顏討論理想大地土地出售的事，涉及梁的財產權利，梁錄音保障權益，有其正當事由。

裁定指出，法院已職權調閱偵查卷宗，仍不足認定劉曉玫妨害秘密，原不起訴處分及原處分認為劉曉玫犯罪嫌疑不足，認事用法無不當，顏新章聲請無理由，應予駁回。

花蓮縣副縣長顏新章。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣副縣長顏新章。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣前縣長、現任立法委員傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣前縣長、現任立法委員傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍前花蓮縣議員劉曉玫。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍前花蓮縣議員劉曉玫。圖／聯合報系資料照片

花蓮 劉曉玫 傅崐萁

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