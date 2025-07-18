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他為友人出氣把人打成植物人 通緝16年後落網被判9年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子2006年4月間因丁姓友人被毆，夥同2男子持球棒前往台南酒吧會合，將林姓男子打到倒地不起，頭部重創呈為植物人，檢方將丁及陳起訴，陳逃匿2008年底遭通緝，直至去年11月底為警查獲，台南地院認他共同犯重傷害罪判刑9年，而同案丁被判8年，早於2017年間假釋出獄。

檢方依涉犯殺人未遂罪嫌，將陳起訴。陳坦承使人受重傷害犯意，但否認有何殺人犯意。陳的律師為他辯稱，陳與林素無仇隙，陳聽聞丁遭林毆打，才攜帶球棒到場，事出突然，陳無致林於死必要，且陳攻擊林部分並非集中頭部。

台南地院指出，陳供稱，丁打電話給他說被人家打，要教訓對方，但沒說到要教訓到什麼程度。可知陳與丁間犯罪動機及目的，均只在教訓被害人，難認已有剝奪他人生命意思。且陳與2名男子以球棒、徒手方式毆打林，尚未使用利刃等可立即致人死傷凶器。

同時，依證人於警詢中證稱，陳與共犯毆打被害人致其倒地不起後，陳與共犯即在並無其他人在場加以阻止情形下，自行停手離去，未再有確認被害人是否已死亡、如未亡故再進一步為致被害人於死地積極行動。

台南地院指出，觀諸林傷勢部位，尚包含左股骨骨折、左掌骨骨折、上下肢骨折等傷害，足認陳等人毆打林全身多處部位，並非僅針對致命部位頭部進行攻擊，應以教訓被害人成分居多。法官認他共同犯重傷害罪判刑9年。

此外，陳與何姓中古車商熟識，2004年間以他名義購車，並投保汽車竊盜損失全險，向警方謊報失竊，而獲理賠金額311萬多元，陳獲利10萬元，其餘轉交予何，陳被訴未指定犯人誣告罪嫌及詐欺取財罪嫌，均依追訴期限已過而免訴。

陳姓男子被訴後逃匿，2008年底遭通緝，直至去年11月底為警查獲，台南地院認他共同犯重傷害罪判刑9年。圖／本報資料照
陳姓男子被訴後逃匿，2008年底遭通緝，直至去年11月底為警查獲，台南地院認他共同犯重傷害罪判刑9年。圖／本報資料照

骨折 被害人 台南

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