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不滿刑案偵辦進度…他打110恐嚇「要衝撞總統府」 遭判2月徒刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市林姓男子不滿警方偵辦刑案進度，打110恐嚇稱「想開車衝撞北投分局、總統府」，警方認定他言語涉嫌恐嚇罪嫌，通知到案後函送法辦。士林地院日前審結，依恐嚇公眾罪判處林男有期徒刑2月，可易科罰金。

判決指出，林男不滿自己提告的過失致死案件偵辦進度，去年9月24日凌晨1點42分、2點33分，兩度打110恐嚇稱「我想開車衝撞北投分局」、「我想開車衝撞總統府」、「我衝撞總統府我衝撞的理由就是我媽這個案件啊」，甚至稱「就等一天，一天沒回覆，我就去衝撞總統府」。

由於林男言語已經涉嫌恐嚇中華民國官員和北投分局員警，警方將人通知到案，警詢後依恐嚇罪嫌移送法辦。

法官認為，林姓男子主觀上有恐嚇不特定多數人犯意，客觀上也對公眾造成不安與畏懼，影響社會安全秩序，構成我國刑法恐嚇公眾罪。

法官審酌他僅因心情不佳，才出言恫嚇公眾，考量他坦承犯行且犯後態度良好，又高中畢業、已婚、育有2名未成年子女，日前依恐嚇公眾罪，判2月有期徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。

士林地院。本報系資料照
士林地院。本報系資料照

總統府 恐嚇 北投

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