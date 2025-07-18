纏訟8年！批翁重鈞家族賣軍糧賺11億 立委蔡易餘「有所本」免賠確定

民進黨立委蔡易餘。記者黃婉婷／攝影 民進黨立委蔡易餘2016年開記者會質疑時任國民黨立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」低價收購白米，再高價轉賣軍糧給國防部，20年來獲利11億元，另在政論節目公開批評。翁認為名譽受損求償200萬元，要求登報道歉，一、二審判蔡應賠償20萬，但更一審逆轉免賠，最高法院駁回上訴，全案確定。

翁重鈞主張，玉豐僅承包軍糧白米「密封加工」，只賺取包裝工錢，再交給農糧署販售給國防部，公司並未「販售」軍糧，蔡嚴重損害他的名譽和社會評價，要求蔡賠償200萬元精神慰撫金，並登報、臉書道歉。

法院認為依照公司登記資料，翁是玉豐公司董事，蔡的言論確實會讓大眾認為翁利用立委身分牟取暴利，足以造成名譽受損；就玉豐公司低買高賣一事，蔡也未經查證就發表言論，就擅自推測玉豐公司獲利11億，且玉豐公司和農糧署之間有契約，足以證明公司僅領取代工費用。

一、二審皆判蔡易餘應賠償翁重鈞20萬元之外，蔡還須在報紙上刊登道歉啟事，但案件上訴至最高法院，判決被廢棄發回更審。

更一審認為，蔡易餘提到玉豐購買白米包裝機、軍糧由翁重鈞家族在做等語，有相關查詢網頁、台南高分院判決為言論依據，玉豐公司自1996年2月起辦理軍糧白米密封包裝業務迄今，也與行政院農業委員會農糧署南區分署函文提供契約文件相符，可見蔡易餘言論「均有所憑」。

蔡易餘又稱將二氧化碳包裝改成真空包裝、是否保存較久、繳交軍糧改採政府採購公開招標等語，有提出衛生福利部2016年10月27日函為論述依據，農糧署辦理公糧的政府採購業務可受公評，善意評論是否有繼續採行二氧化碳包裝的限制性招標必要，更一審認為應受言論自由保障。

更一審指出，蔡易餘就玉豐公司因公糧、軍糧承作農糧署委託的業務，而獲有相當利潤及獲利的事實，依證據資料已有相當理由確信所述為真，蔡就可受公評之事善意發表言論，難認侵害翁重鈞名譽權，改判免賠。翁重鈞上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴而確定。