柯文哲買商辦被租客「霸占」…陳佩琪想談也被擋 怒提告討房！

民眾黨前主席柯文哲去年以選舉補貼款4300萬元購買中國航運大樓的3樓商辦，但租客「庭皓興業公司」於今年4月底租約到期後，至今尚未搬走，柯文哲提民事訴訟要求遷讓房屋、給付積欠租金46萬餘元，並按月給付租金及5倍違約金30萬餘元，台北地方法院今開庭審理。

柯文哲2024年6月間以4300萬元購入商辦，並與原先承租人庭皓興業公司（先前為先發實業公司）重新簽訂合約，雙方約定每月租金為5萬1450元，租約至今年4月30日，但租約到期後，庭皓興業公司至今尚未返還房屋。

柯文哲提民事訴訟要求對方遷讓房屋，並給付至合約屆滿前積欠9個月的租金，共46萬3050元，並自今年5月1日起按月給付30萬8700元。因柯文哲僅繳納3萬餘元裁判費，台北地院認為應以房屋交易總價的3成作為房屋價值來計算裁判費，也就是以1290萬元來算，裁判費應為14萬8244元，裁定柯應補繳11萬餘元。

柯文哲補繳裁判費後，台北地院今開庭，法官依據相關資料，告知庭皓興業公司已經解散清算中，並以負責人桂焌傑為清算人。柯文哲委任律師張衞航指出，柯文哲妻子陳佩琪曾經在約滿前找桂焌傑談，但對方沒有讓她進去，陳佩琪被擋在門外；然而，該商辦至今仍被桂無權占用中，也不清楚房屋現況為何。

張衞航指出，因雙方合約上寫明，若契約屆滿後未返還房屋，可以請求5倍違約金，因此除約滿前積欠的9個月租金共46萬餘元外，也請求對方按月給付30萬8700元的租金及違約金。庭皓公司委任律師則認為，違約金與不當得利應擇一請求，不能加在一起求償。

法官庭末問及雙方是否有調解意願？庭皓律師指出，公司有意願移付調解；張衞航則說，法院可以安排調解，但要庭皓公司先提出和解方案，法官諭知全案候核辦。

據了解，桂焌傑認為柯文哲因案去年8月被檢方搜索，連帶害他被廉政署認為是洗錢共犯也被搜索，媒體整天在大樓一樓等待，讓公司無法營業，造成極大損失，也讓他精神受到損害，且他租約期間也自行花費修繕冷氣機、熱水器等物，應可抵銷欠付的租金。另外，桂也主張因柯文哲、陳佩琪夫妻帳戶均被扣押，他也不知道租金應匯到哪裡，