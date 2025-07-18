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挪用人犯餐費購清潔用品 2員警判緩刑、懲戒降級

中央社／ 台北18日電

北市中正一警分局江姓、吳姓員警，涉嫌不實核銷拘留所人犯伙食費，餘款用來購買清潔及衛生紙等用品。刑事部分，2人均被判刑1年，緩刑3年確定。懲戒法院判決2人各降1級改敘。可上訴。

判決指出，江姓、吳姓員警擔任台北市警察局中正第一分局偵查隊拘留所警衛勤務，負責在押拘留人犯的戒護及伙食供膳與經費核銷等業務。2人自民國109年2月至112年4月間，向會計室不實核銷拘留人犯的伙食費，再以核銷後的結餘款購買拘留所的清潔及衛生紙等用品。

1名趙姓人犯發現早餐有誤，向分局檢舉，江、吳到案後坦承不諱，台北地檢署依偽造文書罪起訴2人。台北地方法院判處2人各有期徒刑1年，緩刑3年，並應於該判決確定之日起6月內，各自向公庫支付6萬元；2人未上訴，判決確定。

台北市政府認定，江姓、吳姓員警所為嚴重損及警察機關信譽及形象，依公務員懲戒法規定應予懲戒，移送懲戒法院審理。

懲戒法院審酌，2人於刑事案件偵審中坦承違失行為，已有悔悟態度、不實核銷費用後的結餘款，是用於購買拘留所清潔及衛生紙等用品，並考量2人任職期間的工作表現等，判決2人各降1級改敘，可上訴。

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