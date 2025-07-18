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台南調查處調查官涉貪遭收押 調查局：依法停職

中央社／ 台北18日電

法務部調查局台南市調查處林姓調查官涉洩密、貪污等案，經台灣台南地方檢察署向法院聲請羈押禁見獲准。調查局今天表示，這是調查局主動立案發交調查，涉案調查官已依法停職。

調查局發布新聞稿說，林姓調查官涉不法，經調查局主動立案發交中部地區機動工作站調查，並報請南檢檢察官指揮偵辦，昨天晚間經台灣台南地方法院裁定羈押禁見，已依法停職。

調查局表示，調查人員應廉潔自持，如果涉不法，嚴予究責，絕不寬貸。

台南地院說，林姓男子涉犯違法蒐集利用他人個人資料罪、公務員洩漏國防以外應秘密訊息罪、貪污治罪條例財產來源不明罪及洗錢防制法洗錢罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台南地院認定林姓男子供詞避重就輕，供述不一，全案尚有關係人未到案，林姓男子手機部分期間對話紀錄遭全刪，有滅證、勾串共犯及證人之虞，犯罪情節非輕，已對社會造成一定危害，裁定羈押禁見。

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