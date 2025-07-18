VIG集團AI人工智慧代操外匯 違法吸金11.6億15人起訴

先鋒國際投資公司VIG集團首腦高振雄涉宣稱用AI人工智能操作外匯，承諾每月獲利4％至6％，2年非法吸金約新台幣11億6441萬1805元。台北地檢署今偵結，依銀行法等罪嫌起訴高等15人。

起訴指出，57歲高振雄2020年7月間透過、機房窗口陳韋良引薦馬來西亞及工程師Sean覓得機房技術人員，與已歿的陳建良創設虛偽不實的VIG集團，由工程師設計VIG網頁、後台、不實的外匯交易平台，誆稱VIG集團在英屬維京群島核准設立並在香港成立集團總部，偽造銀行擔保信用狀。

檢方追查，VIG集團業務員謝穎、其下線姜俊守，透過微資公司黃麗蘭、陳宥霖夫妻宣傳VIG投資方案、收受投資款及招攬下線，微資公司品牌長劉鎮育、業務許忠峻擔任講師、辦說明會。另還有業務員林志昇透過下線林采緁、陳泗海負責推介投資方案、收受投資款招攬下線。

檢調追查，微資有限公司舉辦公開投資說明會主打「VIG投資方案」交易團隊用AI人工智能操作外匯交易獲利，須用泰達幣下金VIG平台指定虛擬錢包地址，規避高額外匯手續費，入金滿1個月可隨時提領本金，每周發上利息，承諾每月獲利4％至6％，不善於操作虛擬資產可將法定貨幣匯至業務員個人帳戶等方式代為入金VIG平台。

檢方今年3月間指揮調查局搜索此案，經解析投資人匯款資料，2020年至2022年間，該集團向29名投資人非法吸金總額以美元平均匯率28.875計算，折合新台幣11億6441萬1805元。

檢方指出，高等人不法所得層層轉帳至虛擬錢包，拆分新台幣現金、虛擬貨幣，高提領用於斯人花費，隱匿不法資金，全案查扣被告等人40萬多泰達幣、建物、土地、瑪莎拉蒂1台及勞力士、AP、RM、GP等15支手表及股票等資產。