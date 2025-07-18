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渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚 正宮告小三求償60萬 結果出乎意外

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子與交往2年的白姓女友稱手機裡所存妻子葉女與小孩的照片，誆騙說「她是親姊姊」，刻意隱瞞已婚身分，正宮葉女得知後按鈴提告小三白女求償60萬元，新北地院認為白女是遭吳男瞞騙，日前判決白女免賠，正宮葉女敗訴。

判決指出，自姓女子自2023年與吳姓男子交往後同居並時常一同出遊，她曾在吳姓男友手機裡，發現存有女子與小孩照片，曾詢問其身分，吳男為隱瞞已婚事實，騙稱「那是親姊姊與侄子」。

去年11月底，白女經人告知吳已婚且育有子女，隨即透過社群軟體Instagram向其妻葉女確認，「我是吳的女朋友，我想來確認妳跟他的關係是否如他所說的姐姐。他跟我說，妳是他姐姐，然後跟我交往快2年，請問你知道嗎？請妳能回復我，我只是想找個真相。」

法院調閱白女與吳男、葉女及友人之間的訊息對話紀錄，發現白女在得知吳男有婚姻狀況的第一時間，急切要查證與對質，並傳訊吳男，「你結婚？有小孩？我給你兩小時出現在我面前處理這件事。」並表示，「想到你有老婆就很噁…...。」

吳男也回傳訊息試探性地問白女，「就算妳知道我有老婆小孩，還是想跟我在一起？」白女雖一度回答「嗯」，但法院認為該回應是她在震驚之下所表達的情緒性話語，並非代表她願意當小三，反而顯示她原本確實不知情，只是對男方有感情，一時表示若對方離婚後願意再續交往。

法院認為，白女從未得知吳男已婚，連吳男的朋友都不知他有家庭，白女在得知實情後立刻斷絕關係並搬離2人同住處，還要吳男與房東解除租屋契約，並無主觀上破壞他人家庭之故意或過失，因此無須承擔侵害配偶權之責任，日前判決葉女敗訴，並需負擔訴訟費用。

新北市吳姓男子騙白姓女友稱葉姓妻子「是姊姊」刻意隱瞞已婚身分，正宮按鈴提告小三白女求償60萬元，法院判決結果正宮敗訴。示意圖／Ingimage
新北市吳姓男子騙白姓女友稱葉姓妻子「是姊姊」刻意隱瞞已婚身分，正宮按鈴提告小三白女求償60萬元，法院判決結果正宮敗訴。示意圖／Ingimage

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