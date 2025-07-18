男砸23萬重振雄風怒告醫師「越裝越短」 法官勘驗揭殘忍真相

高雄戴姓男子因有勃起障礙，到某知名泌尿科求診，醫師建議他做人工陰莖植入手術，戴男花了23萬元後，發現勃起長度竟從18公分縮短至12.5公分，未勃起長度也只剩9公分，氣得向診所求償53萬5000元。法官則認為植體無位移，診所並無過失，判戴男敗訴。

戴男主張，前年她為了治療勃起障礙，到泌尿科診所看診，醫師建議他動手術植入人工陰莖，戴男為了重振雄風，花了23萬5000元動手術。

但他術後發現，原本小兄弟勃起長度為18公分，未勃起長度為12.5公分，術後3個月小兄弟卻「變短」，在診所測量時，勃起長度只有12.5公分，相當於手術前未勃起長度。

事後戴男又跑到醫院測量，陰莖長度僅剩9公分，質疑手術失敗，不僅小兄弟沒變大，還「變短」，氣得要求診所還他23.5萬元醫藥費，令賠償精神慰撫金30萬元。

診所挨告後反駁，稱手術前雖然沒有測量戴男生殖器長度跟拍照，但戴於手術後回診，外觀及傷口一切正常，且戴男前年7月及今年3月到醫院就診時，陰莖長度自骨盆恥骨為12公分，自陰莖恥骨為9公分，且植體位置也沒位移，可見手術過程並無疏失。

法官審理時，當庭勘驗戴男出示的下體照片，但戴男僅拍攝下體，並無法證明生殖器的所有人，且男性生殖器本就會因為溫度、時間、興奮程度有所變化，無法以特定時間長度來推論未來之發展。