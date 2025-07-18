影／酒駕男拒撿還衝撞 汐止警採口袋戰術前後包夾攔車逮人

廖姓男子昨深夜酒後嗎車在新北市汐止區不服警察攔查駕車衝撞逃，警方採口袋戰術前後包夾成功攔車逮人，廖男汽車前後撞得傷痕累累，因酒測值超標，警詢後今將依公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌送辦，另開出20張罰單，罰鍰最高可達22萬3200元。

新北市汐止派出所巡邏員警昨天深夜11時40分在汐止區長江街57巷口，發現從事服務業的廖姓男子（62歲）駕駛休旅車右轉彎未打方向燈且未開大燈便上前攔查；該車竟拒檢逃逸，還與民眾駕駛的小貨車發生碰撞且意圖駛入高速公路逃避查緝，立即發動線上巡邏警網攔截圍捕。

警方追逐約2公里在汐萬路一段與中正路口使用口袋戰術包夾攔停該車，破窗依現行犯依法逮捕，過程中廖男更試圖衝撞警車，所幸現場均無人員受傷；經檢測其酒測值達每公升0.16毫克，警詢後今依公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方並針對廖男沿途違規、不服稽查取締及衝撞車輛等情況，依違反道交條例開出20張罰單，罰鍰最高可達22萬3200元並吊扣車輛牌照2年，警方也當場移置保管車輛。