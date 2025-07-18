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男稱想開車撞總統府 士林地院判刑2月

中央社／ 台北18日電

林姓男子去年9月不滿提告刑案處理進度，涉致電警方稱「我想開車衝撞總統府」等，台灣士林地方法院審理後，昨天依恐嚇公眾罪判處林姓男子有期徒刑2月，可易科罰金、可上訴。

根據判決，林姓男子2度打電話報警，稱「想開車衝撞北投分局」、「想開車衝撞總統府」與「就等1天，1天沒回覆，我就去衝撞總統府了」等。

經檢警循線查獲林姓男子到案後，林姓男子坦承犯行。

法官認定林姓男子主觀上有恐嚇不特定多數人犯意，客觀上也對公眾造成不安與畏懼，影響社會安全秩序，構成中華民國刑法恐嚇公眾罪。

刑法規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑。

法官審酌林姓男子僅由於心情不佳，恣意出言恫嚇公眾，實非可取，考量始終坦承犯行，犯後態度良好，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

總統府 提告 恐嚇

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