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台中工地網紅「夢戈」拿鋸子砍人臉 重傷未遂判2年10月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中外號「夢戈」的孟姓男子過去在IG上有2萬多人追蹤，曾發表多篇勵志文章，今年卻傳出在街上毆傷路人眼睛，又跑到工地持鋸子砍工人，落網後遭羈押至今；法院審酌，孟拿鋸子朝人頭部揮砍，衝擊社會安全，昨依重傷害未遂罪判他2年10月，可上訴。

孟男過去在臉書、IG都有多人追蹤，其外號「夢戈」，IG頁面曾寫有「今年成為台灣首富翻轉台灣人民自由」、「挑戰2年還清362萬元故事」等等，還會發一些關於單親爸爸負債如何逆轉人生的勵志圖文，但傳出砍人事件後相關貼文已被移除。

檢方起訴指出，孟男（33歲）3月26日中午12點多，在南屯區文心路加油站和素不相識的賴姓男子問路，賴因不解孟表達意思不予理會，未料孟卻拿手機自拍棒毆打賴的左眼，2人發生扭打，賴報警後孟就逃離現場。

孟再步行到附近的社區工地，隨機撿拾地上的1把鋸子，因現場洪姓工人見狀制止，孟卻手持著鋸子指向對方，還要求洪交出身上手機，再拿鋸子揮砍洪頭部、身體多次，造成洪額頭挫傷、身上背心也破損，最後躲到附近文心秀泰商場3樓餐廳，警方循線到場抓人。

法院查，孟男犯後在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，被害的賴男、洪男也指證歷歷，提出驗傷證明，並有附近監視器畫面，以及孟男自己Instagram、Threads等社群貼文，認定他犯行明確。

法院審酌，孟著手重傷害行為，但未發生重傷害結果，屬未遂依法減刑，另其辯護人再求減刑，但法院認為孟持鋸子朝人頭部揮砍，嚴重影響社會治安，難認有何情堪憫恕，不依刑法第59條減刑，考量他認罪、和被害人調解賠償，依重傷害未遂罪判他2年10月。

外號「夢戈」的孟姓男子曾在IG上有2萬粉絲，法院依重傷害未遂罪判他2年10月。圖／報系資料照
外號「夢戈」的孟姓男子曾在IG上有2萬粉絲，法院依重傷害未遂罪判他2年10月。圖／報系資料照

工人 IG

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