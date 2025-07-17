柯文哲再批檢不正訊問「不認罪就一直問」

台北地院昨天審理京華城案開庭，上午提訊在押的台北市前市長柯文哲（中）、台北市議員應曉薇（右）出庭。記者曾吉松／攝影

台北地方法院審理京華城容積涉弊案，昨傳喚被控行賄卅萬元的威京集團前法務經理陳俊源作證，陳稱忘記由誰交代捐錢；民眾黨前主席柯文哲表示，檢察官問到第五次時陳認罪，是不正訊問，陳像「當作被鬼打到」。

陳俊源偵查中認行賄罪，獲緩起訴確定，昨天證詞保守；他說二○二○年三月公司有人問「願不願意捐款給民眾黨」，他去永豐銀行匯款，但誰交代匯款不記得；至於誰拿卅萬元現金給他，陳說檢察官偵查時不斷問「男的還是女的」、「高的還是矮的」、「胖的還是瘦的」，當時他認為很可能是財務經理張志澄。

柯文哲說，他看過陳俊源筆錄，檢察官每次偵訊，陳都說政治獻金，結果抓去問「第五次就認罪」；不認罪就一次又一次抓來問「總會問到認罪」，這就是不正訊問，像台語說「當作被鬼打到」。不認罪就繼續押「這是我對司法最大的指控」。

合議庭也傳喚東森集團總裁王令麟作證，調查在柯家查扣硬碟工作簿中有關檢方解讀捐五百萬元政治獻金過程；王證稱，與柯文哲是時任東森集團董事邱佩琳介紹認識，邱拜託他支持民眾黨，他在球敘時與欣賞柯的集團董事楊建國、蕭侃說可以支持柯，楊、蕭後來把支票交給東森財務人員處理；有關廉詢筆錄中所謂「面子做給我」是指邱女拜託他捐款、他再拜託楊、蕭出錢。

王令麟證據調查程序，檢方本捨棄又排庭；檢察官昨反詰問時王說「你們不是放棄嗎？」檢察官說「還是問一下好了」。

沈慶京律師說，王令麟證言可知，檢察官對工作簿檔案內容屬推論性質，不論是誰記錄，不能推論成沈慶京交付一五○○萬元行賄柯，檢方則認為，證詞證明工作簿上數字記載正確、是金錢，柯才知道要感謝的人是王；雙方各自解讀。