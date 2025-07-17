聽新聞
0:00 / 0:00

三度買凶追殺前妻 男判刑12年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

王姓男子懷疑廖姓前妻不忠，雇黑幫三度追殺，圖為去年十一月間凶嫌闖入廖女開的通訊行持鋁棒猛毆。圖／被害家屬提供
王姓男子懷疑廖姓前妻不忠，雇黑幫三度追殺，圖為去年十一月間凶嫌闖入廖女開的通訊行持鋁棒猛毆。圖／被害家屬提供

王姓男子去年六月與廖姓前妻離婚，懷疑她紅杏出牆，三度買凶下達「必死令」，委託黑幫綽號「阿駩」王姓男子二度駕車追撞，另闖廖女店鋪持鋁棒攻擊頭部險致命。桃園地方法院昨依殺人未遂等罪，判王男應執行十二年、「阿駩」十年。可上訴。

這起案件宛如電影情節。卅五歲王男離婚後，懷疑廖姓前妻不忠，又有新歡，請廿四歲「阿駩」王男「處理」；去年九月，王與廿二歲程男在廖女下班必經路口製造假車禍，廖女騎車人車倒地，臉部重創、牙斷鼻骨骨折、頭部和四肢挫傷，送醫救回一命。

王男給二人共五十萬元報酬，半個月後見前妻康復，又教唆阿駩與卅歲羅男駕車衝撞，去年十一月二人守在中壢購物中心停車場出口，追撞廖女男姓友人車輛，造成後保險桿與車體損毀，但當時廖女不在車上。

王男見二次假車禍都未成，向阿駩下「必死令」；阿駩邀十九歲李男，及委託十八歲熊男找黃姓少年協助，由李持鋁棒闖入廖女開設的通訊行，連續攻擊廖女頭部；廖女倒地後李誤認她已死，搜刮多支手機與十七萬元現金逃逸。

合議庭審酌，王男多次出資雇凶殺人，造成廖女恐懼不安，只認部分犯行，迄今未與被害人和解，難認有悔意。

判決指出，王男、阿駩、程男共同犯殺人未遂罪，各處八年、七年四月及七年徒刑；王男、阿駩、羅男共同犯毀損罪，各處三月、二月及二月徒刑，得易科；王男、阿駩、李男共同犯殺人未遂罪，各處九年、八年六月、七年二月；熊男犯攜帶凶器強盜罪判七年三月，黃姓少年移由少年法庭審理。

殺人未遂 桃園地院 前妻

延伸閱讀

身陷9年婚外情困局 女感嘆：是痴情還是被耽誤？

三度買凶殺前妻！男重金聘黑幫下達「必死令」 法官出手了

北市市民高架車後斗物掉落 駕駛下車撿拾…後方3車連環撞

現場滿地碎片…國道一號泰山路段貨車追撞 釀4車連環事故

相關新聞

三度買凶追殺前妻 男判刑12年

王姓男子去年六月與廖姓前妻離婚，懷疑她紅杏出牆，三度買凶下達「必死令」，委託黑幫綽號「阿駩」王姓男子二度駕車追撞，另闖廖...

台南市調處調查官涉貪遭「自家人」搜索 法官晚間裁押禁見

台南市調查處新營站林姓調查官遭檢舉洩露個人資料外，疑與案件當事人有不當金錢往來，台南地檢署指揮中機站人員前往林調查官辦公...

涉洩漏個資、財產異常增加… 台南市調處調查官無法合理說明裁押

台南市調查處新營站林姓調查官遭檢舉洩露個人資料外，疑與案件當事人有不當金錢往來，台南地檢署指揮中機站人員前往林調查官辦公...

名醫吳紹琥為「車模林志玲」打牛奶過失致死 北檢訊後200萬交保

有「車模界林志玲」之稱的蔡語芯因失眠問題向名醫吳紹琥求診，她在北市「法瑞診所」進行舒眠電波療程時，施打「牛奶針」舒眠針劑...

「車模林志玲」打牛奶針喪命！名醫吳紹琥200萬交保 沉默離開畫面曝

有「車模界林志玲」稱號的蔡語芯，因失眠前往名醫吳紹琥求診，施打舒眠「牛奶針」後不治身亡，台北地檢署今天傳喚吳紹琥出庭，訊...

前立委陳歐珀詐領上百萬助理費 又一女助理涉案交保

民進黨前立委陳歐珀被控收受聯興國際物流數百萬元賄賂，推動「商港法」護航業者遭羈押，廉政署另查出，陳歐珀在立委任內詐領助理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。