涉洩漏個資、財產異常增加… 台南市調處調查官無法合理說明裁押

台南市調查處新營站林姓調查官遭檢舉洩露個人資料外，疑與案件當事人有不當金錢往來，台南地檢署指揮中機站人員前往林調查官辦公室及住所等處搜索後，昨晚移送檢方複訊後，檢方今晨向法院聲請羈押禁見，台南地院晚間召開羈押庭後裁定林姓調查官羈押禁見。

台南地院指出，林姓調查官所涉羈押聲請書所載事實，有證人證述及相關事證可佐，足認其犯違法蒐集利用他人個人資料罪、公務員洩漏國防以外應秘密訊息罪、貪汙治罪條例財產來源不明罪及洗錢防制法洗錢罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

台南地院表示，林姓調查官供詞避重就輕，歷次供述不一，本案尚有相關關係人尚未到案，釐清案情。又其手機經檢視結果，有部分期間對話紀錄遭全刪除，足認有滅證、勾串共犯及證人之虞。

同時，參酌被告身為執法公務員，理應維護公務員自身廉潔，然用職務違法蒐集利用他人個人資料，並無故洩漏秘密，且就公務員異常增加而來源不明財產，無法提出合理說明，犯罪情節不輕輕，對社會造成一定危害。因而裁定羈押並禁止接見通信。

據了解，林姓調查官疑似投資光電業者，均以虛擬貨幣給付而被套牢，而被要求查詢個人資料，據悉還包括涉洩漏台南某政黨黨部主委，直至調查局發現調查官查詢多人個資，與其偵辦案件無關，而被內部鎖定。不到2個月，就遭自家人中機站搜索。

然而，檢方對此指出，有關相關案件涉及偵查內容，基於偵查不公開，無法透露相關案情，也無法證實。