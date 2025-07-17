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「車模林志玲」打牛奶針喪命…名醫吳紹琥200萬交保 沉默搭車畫面曝光

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「車模林志玲」打牛奶針喪命！名醫吳紹琥200萬交保 沉默離開畫面曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

有「車模界林志玲」稱號的蔡語芯，因失眠前往名醫吳紹琥求診，施打舒眠「牛奶針」後不治身亡，台北地檢署今天傳喚吳紹琥出庭，訊後依過失致死罪諭令吳紹琥200萬元交保、限制出境出海；吳紹琥經過數小時籌措保金後，今晚9點由律師陪同離開地檢署。

媒體追問吳紹琥要不要說明手術過程發生何事？但吳紹琥未發表意見，一路由律師陪同搭車離去。

車模蔡語芯打因「牛奶針」昏迷19天拔管喪命，閨密翁子涵在她拔管前在社群發文，附上跪地央求照片希望家屬別拔管，並指控家屬是為了遺產才這麼做，一度引起網路熱議。當時蔡語芯哥哥回應，「如果我妹救得起來，我一定全力救」。

據調查，蔡語芯因有失眠困擾，前往台北市在忠孝東路上的「法瑞診所」進行舒眠電波療程時，施打「牛奶針」舒眠針劑，未料注入針劑後，失去生命跡象，醫護人員搶救，卻陷入深度昏迷，自5月25日起，昏迷指數維持3，家屬6月12日決定拔管。

檢方6月1日搜索法瑞診所，查扣相關醫護人員手機、針劑使用紀錄，並將吳紹琥列被告調查。吳紹琥專長抗衰老，被喻為「回春名醫」，但他因走私胎盤素注射劑，被檢方依違反藥事法起訴，法院審理中。

醫美名醫吳紹琥涉過失致死交保200萬元、限制出境出海。記者許正宏／攝影
醫美名醫吳紹琥涉過失致死交保200萬元、限制出境出海。記者許正宏／攝影
醫美名醫吳紹琥涉過失致死交保200萬元、限制出境出海。記者許正宏／攝影
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醫護人員 診所 牛奶針 失眠

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